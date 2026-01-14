川普打伊朗機率50% 可能襲擊對象曝 但美軍中東軍備有限

川普總統13日甫從底特律返回馬里蘭州安德魯斯聯合基地。（路透）

華盛頓郵報報導，川普 總統13日上午發文證實，取消所有和伊朗 官員的會晤，顯示美伊談判的時機已消失；川普當日並未出席國安會議磋商對伊朗選項。另有歐洲官員爆料，川普政府12日曾向歐洲索取伊朗境內潛在目標情報，可能鎖定對象是主導殺害示威者的伊朗政府高層。但川普私下對動武的興致低於去年打擊伊朗核設施前，接近白宮人士分析動武機率50%，且美軍當前在中東的部署尚不足以支持一場能規避報復風險的全面打擊。

知情人士透露，美國國家安全會議13日召開會議，磋商因應伊朗情勢的選項，川普沒有出席；副總統范斯、國務卿魯比歐及其他官員正向川普說明選項，未偏向推薦任何一種。多家外媒報導，其他選項包括經濟施壓、網路攻擊與加強支援示威運動。

兩名歐洲官員匿名透露，川普政府12日要求其國家分享伊朗境內可能目標的情報，並補充，「沒有跡象顯示川普總統會鎖定核設施；更可能的是，他會針對那些下令或主導鎮壓、涉及殺害示威者的組織與部隊高層」。

接近白宮人士稱，儘管公開場合展現出強硬姿態，川普私底下的語氣顯得較不確定。部分人士形容，與去年6月轟炸德黑蘭前相比，他的興致已有所減退；另一位人士則稱目前的局面只是「五五波」。

一名熟悉美政府思維的人士，五角大廈正擔心伊朗可能報復，尤其華府現在在中東缺乏足夠軍事資產，能在不冒報復風險的情況下進行全面軍事打擊。

華郵 引述官員指出，隸屬美軍中央司令部、負責監控中東的軍機、船艦與特種部隊人員，在馬杜洛行動前幾周已被調離。航空母艦「福特號」目前駐泊加勒比海域；「喬治華盛頓號」停泊日本港口，「林肯號」則在南海，且沒有跡象將被部署至中東。

華府還有其他選擇，美軍在中東附近有多艘具備發射長程飛彈能力的驅逐艦，推測還有彈道飛彈潛艦。美軍參謀首長聯席會議主席凱恩已展現願意使用出人意料的攻擊平台，去年6月出動B-2匿蹤轟炸機突襲伊朗核設施。

華郵指出，有別於第一任期，川普現任顧問多傾向不干預中東。反對動武的考量在於，行動風險極高，且政權垮台恐導致中東出現更激進或失能的國家。

川普盟友警告，捲入海外衝突將違背「美國優先」承諾並引發民意反彈。歐洲官員則指出，伊朗正利用川普面臨 MAGA 運動壓力的弱點，以談判手段拖延時間。官員憂心，川普若此時退縮，將使德黑蘭政權在鎮壓抗爭之際反而得以存續並變本加厲。