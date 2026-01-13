我的頻道

川普要打伊朗了？五角大廈「披薩指數」飆升 警戒等級曝光

不是伊朗…白宮暗示川普正在監控「格陵蘭空軍基地」

編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普11日搭乘空軍一號從佛州飛往華府途中接受訪問。（路透）
美國總統川普11日搭乘空軍一號從佛州飛往華府途中接受訪問。（路透）

印度英語電視台「寰宇一家」（WION）報導，白宮於美東時間12日深夜上傳4張經後製的照片，可見美國總統川普從橢圓辦公室玻璃窗俯瞰格陵蘭休爾空軍基地（Thule Air Base），配文寫著「點擊以監控情勢」，暗示美國未來將採取行動、達成接管格陵蘭的目標。貼文引發外界揣測川普可能實施打擊。

白宮在X上傳4張經後製的照片，可見川普俯瞰美軍在格陵蘭興建的休爾空軍基地，休爾空軍基地／皮圖菲克基地（Pituffik Base）是美國最北端的軍事部署設施，位於格陵蘭西北部。

WION報導稱，這則貼文進一步放大外界對美國在格陵蘭擴張野心的關注與議論，這是川普施壓策略的一環。由於白宮並未排除軍事手段，引發不僅丹麥等多個北約盟友反彈。

法新社報導，事實上，德國外交部長瓦德福12日稍早結束會晤美國國務卿魯比歐，才淡化美國入侵格陵蘭的威脅。

被問及川普是否可能單方面採取軍事行動時，瓦德福稱「沒有任何跡象顯示這正在被嚴肅考慮」。

德美外交高層會晤結束後，瓦德福表示：「我相信，各方在處理北極地區浮現的安全問題上有共同利益；我們應該、也會一起面對。」他補充，北約目前正在就這件事擬定「更具體的計畫」，之後會與美方夥伴討論。

魯比歐本周稍晚將在華府與丹麥及格陵蘭最高外交官員舉行會談。

