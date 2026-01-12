分析指美對伊朗動武風險升高至70% 荷莫茲海峽再成焦點

我的頻道

編譯季晶晶／即時報導
有分析指美國對伊朗動武的風險升高達7成，使荷莫茲海峽（圖為空拍畫面）再成全球焦點。（路透）
隨著美國可能對伊朗發動選擇性軍事打擊，全球關鍵能源咽喉荷莫茲海峽的航運風險再度成為焦點。專家警告，任何衝突都可能促使伊朗干擾該航道。約占全球海運原油量31%的荷莫茲海峽一旦受阻，恐引發全球石油與天然氣市場動盪。

Kpler資深原油分析師Muyu Xu表示，伊朗的產量與出口規模遠大於委內瑞拉，全球市場勢必承受更強烈的外溢效應，中國煉油商可能被迫尋找替代來源。

Rapidan Energy Group總裁Bob McNally指出，與委內瑞拉不同，對伊朗動武的風險實質上要高得多，因為其牽動的全球原油與成品油供應量過於龐大，影響範圍也更為深遠。他評估，美國對伊朗進行選擇性打擊的機率約為70%。

分析師認為，若局勢極端升級導致油輪無法通行或能源設施受損，油價可能飆漲10至20美元。

不過，多數專家強調，災難性結果發生機率仍低，因伊朗可能不願且無力完全封鎖海峽，且當前油市傾向供應過剩。此外，美國在中東採取類似委內瑞拉策略的難度較高，更可能以制裁與執法，而非軍事佔領作為主要手段。

伊朗 委內瑞拉 石油

