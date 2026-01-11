美封鎖委內瑞拉水域 衛星影像分析：11艘油輪照樣運油

國防部公布的掛巴拿馬國旗的超級油輪M Sophia，本周在返回委內瑞拉途中遭美軍攔截並扣押，隨後被送往美國水域。(美聯社)

川普政府繼續施壓委內瑞拉 政府，不放鬆海上封鎖，然而衛星影像分析顯示本周至少有11艘受制裁的油輪穿越封鎖線，出現在委內瑞拉水域之外；其中至少6艘在1月初以關閉自動識別系統(AIS)的「暗航模式」逃出封鎖線，如今又返回委國海域。

華盛頓郵報 、路透報導，其中6艘油輪位於加勒比海，但已距離委內瑞拉海岸至少70哩，其中一艘9日遭到扣押。另外3艘則航行超過450哩進入大西洋，分別是掛巴拿馬國旗的Veronica III、掛庫克 群島國旗的Bertha、掛巴拿馬國旗的Aquila II。有專家指出，一艘看似為伊利湖號(USS Lake Erie)巡洋艦的軍艦正朝那3艘油輪前進。

第10艘油輪被發現在格瑞那達(Grenada)外海，第11艘則在哥倫比亞沿岸。這11艘油輪屬於16艘遭制裁的油輪，這16艘船去年12月封鎖生效後曾出現在委內瑞拉港口附近，但之後一度失去蹤跡，本月稍早其中數艘再次現身，顯示它們試圖離境。

獨立油輪追蹤公司TankerTrackers.com透過測量船體露出海面的高度來判斷載重，認為這11艘油輪只有一艘是空船，其他疑似皆載有原油，合計載運約940萬桶。

一艘掛巴拿馬國旗的超級油輪M Sophia，本周在返回委內瑞拉途中遭美軍攔截並扣押，隨後被送往美國水域；另一艘掛聖多美普林西比(Sao Tome and Principe)國旗的阿芙拉型(Aframax)油輪Olina，則在遭攔截後於9日被釋放返回委內瑞拉。

同一船隊中，另有5艘油輪：掛巴拿馬國旗的Merope、掛庫克群島國旗的Min Hang、掛巴拿馬國旗的Thalia III、掛圭亞那國旗的Vesna、掛帛琉國旗的Nayara，於9日、10日間被TankerTrackers.com透過衛星影像發現在委內瑞拉水域。