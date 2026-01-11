通話後態度轉變 川普邀哥倫比亞總統下月訪白宮

我的頻道

編譯中心／綜合報導
哥倫比亞總統裴卓將於2月訪問白宮，與川普總統會談。(路透)
川普總統9日表示，哥倫比亞總統裴卓(Gustavo Petro)將於2月訪問白宮。據報導，川普並對雙邊關係表達樂觀態度。

裴卓是一名左派領袖，長期以來一直遭川普政府貶抑。就在幾天前，美國採取軍事行動抓捕時任委內瑞拉總統馬杜洛後，川普還曾威脅裴卓，要他「小心點」；不過在兩人於7日通電話後，川普的態度顯然出現轉變。

川普在自家社群平台真實社群上寫道：「我期待在2月第1周於白宮與哥倫比亞總統裴卓會面。」

他接著寫道：「我相信這將對哥倫比亞與美國雙方都帶來良好成果，但必須阻止古柯鹼及其他毒品流入美國。」

裴卓是哥倫比亞首位左翼總統，去年10月因被指控未充分配合華盛頓打擊毒品而遭美國施加制裁。

即將於今年卸任、且依法不得競選連任的裴卓，一直是批評川普最為強烈的拉丁美洲領導人之一，而川普也以激烈言辭回擊。

在哥倫比亞首都波哥大，裴卓9日呼籲委內瑞拉共同打擊在兩國邊界地區活動的毒品走私集團。

裴卓在X平台上寫道：「我已邀請委內瑞拉現任總統羅德里格斯(Delcy Rodríguez)與我們採取聯合行動打擊毒品走私集團。」裴卓並呼籲她協助，在兩國團結合作下打擊跨境販毒集團。

裴卓這番表態，正值美國威脅將在區域採取進一步軍事行動之際。

國務卿魯比歐與哥倫比亞外交部長正在進行安排。會談將於華盛頓特區的白宮舉行。

美國政府去年10月對裴卓實施制裁，指控他放任哥倫比亞境內的非法毒品交易擴張。對此，哥倫比亞與裴卓多次否認川普的指控。

川普 委內瑞拉 白宮

川普扣5藍州100億元兒童家庭補助 聯邦法官暫時擋下

馬查多提議和平獎轉讓川普 諾貝爾協會說不行

