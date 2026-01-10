WSJ：影子艦隊去年偷運37億桶油 主要送往中國

一些掛俄羅斯旗的「影子艦隊」，被指過去一年主要目的地是中國。（美聯社）

華爾街日報8日報導，懸掛俄羅斯 、巴拿馬、伊朗等國國旗，制裁期間從委內瑞拉 、俄羅斯及伊朗偷偷載運出石油 的「影子艦隊」(shadow fleet)，過去一年來最主要的目的地就是中國。

追蹤全球石油出貨的產業情報分析Kpler估計，「影子艦隊」包括大約1470艘油輪，在2025年裡總共運輸37億桶石油，占全球原油流通量的6%到7%。這些老舊油輪船齡動輒超過20年，經常更換船名、偽造所在位置，懸掛「方便旗」(flags of convenience)以規避偵測與制裁。

為了打擊「影子艦隊」走私石油的非法行動，西方國家紛紛採取更果斷的措施，包括軍事干預。

本月稍早，兩艘遭制裁的油輪關閉船舶應答器之後在日本海會合，並排停靠。根據Kpler資料，中一艘名稱為Kapitan Kostichev的油輪船員，把船上載運的70萬桶俄羅斯原油轉移到另一艘船上。

懸掛俄羅斯國旗的Kapitan Kostichev卸貨之後重新出現在航運雷達，返回先前出發的頁島一號(Sakhalin I)港口。另一艘船名為Jun Tong的油輪則駛向中國山東煙台港，目前懸掛喀麥隆國旗，以前懸掛過馬爾他、馬紹爾群島和巴拿馬國旗。Jun Tong在2024年1月之前船名為Fair Seas，2025年8月之前船名為Tai Shan。

美國特種部隊本周則在冰島南方的大西洋海域，以直升機垂降到懸掛俄羅斯國旗的Marinera油輪甲板。油輪數日之前懸掛假旗，以Bella 1船名航行，躲避川普政府對載運委內瑞拉石油船隻的查緝。

俄羅斯、伊朗、委內瑞拉成立了由老舊油輪組成的「影子艦隊」，把遭到制裁的石油運到世界各地，或在海上做為浮動油倉。為了躲避偵查，船隻經營者祭出各種喬裝手段，假裝載運其他貨品，經常更改船名、假造船隻GPS座標定位，或者利用複製傳輸訊號製造並不存在的幽靈船。

俄羅斯入侵烏克蘭之後，俄羅斯遭到西方國家制裁卻尋找突破路線，2022年以來「影子艦隊」數量大增，