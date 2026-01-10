川普想「獨吞」委內瑞拉石油 中國債權是變數

川普 總統對委內瑞拉 採取軍事行動逮捕總統馬杜洛，表明要「獨吞」委國石油 產業，同時抗衡中國的影響力。然而他也因此面對一個難題，就是委國多年來與中國訂有合約，不少油權屬於中國公司，如果強行「獨吞」，肯定與他想穩定美中貿易關係的目標產生衝突，也為美中未來的外交角力埋下伏筆。

目前擺在川普面前的問題是，究竟與中國合作還是「獨吞」？

美聯社引述華府智庫「捍衛民主基金會」(Foundation for Defense of Democracies)中國事務專家辛格頓(Craig Singleton)說法，川普政府目前的做法，似是避免與北京出現不必要的新摩擦，但同時牢牢掌握談判主導權。

辛格頓相信川普不會冒險，將委內瑞拉變成他與「習近平的衝突熱點」。

也有其他專家預期川普會與中國合作，力圖穩定貿易關係，避免4月的北京之行告吹，尋求守住他與習近平達成的貿易戰休兵默契。

多方估算委內瑞拉至少積欠中國100億美元，過去由馬杜洛以「石油換貸款」形式償還，現在就看川普政府是何處理這些債務。

投資銀行摩根史坦利(Morgan Stanley)指出，中國兩大國有企業「中國石油天然氣集團公司」及「中國石油化工股份有限公司」擁有委內瑞拉石油儲量的44 億桶權益，高居全球之冠。

委內瑞拉將石油產業國有化之前，美國石油企業也擁有數百億元債權，一旦在川普施壓償還時就出複雜問題，難以清楚如何清償及償還順序。

樂觀的是美國主導的石油重建，是提高委國原油產量及出口量以償還外債；然而悲觀的是可能強迫委國質疑中國債務的合法性。

中國人民大學拉丁美洲研究中心主任崔守軍認為，委國新政權為了獲得美國援助，可能會援引西方法律體系的「惡債」(Odious debt)原則，即新政府不承認前政權欠下的債務而拒絕償還。

經濟學人資訊社(Economist Intelligence Unit)經濟學家徐天辰則說，川普似乎願意把委國石油賣給中國，好讓美國企業從中獲利；即使中國的貸款換石油交易面臨重大風險，但仍有可能繼續獲得委國石油。