能源部長：美將「無限期」掌控委國石油銷售 解除部分制裁

美國能源部長明白表示，美國將無限期控制委國的石油銷售。（美聯社）

能源部長萊特(Chris Wright)7日表示，美國將「無限期」銷售遭到封鎖的委內瑞拉石油 。川普 總統則在社群網站發文寫道，已經指示萊特執行計畫，讓儲油船把委國石油運到美國，「這些石油將以市價出售，收益由身為美國總統的我來掌控，確保用於增進委內瑞拉與美國人民的福祉」。

華爾街日報分析，川普先前曾說美國要從委內瑞拉取得石油，這篇發文是川普迄今針對如何兌現承諾的最詳細說明。川普6日表示，委內瑞拉將對美國提供3000萬桶至5000萬桶受到制裁的石油。

紐約時報分析，出售石油計畫內容簡單卻相當大膽，美國不曾如此獨自全面掌控另一個國家的石油出口。

一名資深官員說，川普說明的石油銷售計畫很快就會開始，美國正在選擇性地放寬某些制裁措施，好讓委內瑞拉原油與石油產品可以賣到國際市場。

萊特表示，目前正與委國政府合作中，美國將收到囤積在委內瑞拉陸上設施與漂浮油輪裡的石油並且出售。產業分析師說，囤積石油當中有不少桶原本要賣到中國或俄羅斯，卻因為委國油輪遭到美國制裁而被封鎖，無法進入市場。

萊特在邁阿密舉行的高盛集團(Goldman Sachs)座談會上說：「我們即將推銷委內瑞拉原油，首先是處理這些囤積、儲存起來的石油，接下來將無限期將委內瑞拉生產石油賣到市場。」萊特指出，出售委國石油的收入將存進由美國政府掌控的帳戶，款項最後將回到委內瑞拉，造福委國人民。

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)說，根據川普政府與委內瑞拉臨時政府取得協議，委國同意把石油交給美國，以便讓美委兩國都能受益。

而川普7日在其社群媒體平台「真實社群」(Truth Social)上發文表示：「我剛剛被告知，委內瑞拉將使用他們從我們新的石油協議中獲得的資金，購買僅限美國製造的產品。」

川普說，這些採購將包括農產品、藥品、醫療器材與設備，以及用於改善委內瑞拉電網與能源設施的相關設備。

分別為國際、美國油價基準的布倫特原油(Brent Crude)與西德州中級原油(WTI crude)期貨，7日早盤均下跌約1%。

川普預計9日在白宮與美國三大石油公司代表、其他本土石油生產商見面，包括雪佛龍(Chevron)、康菲石油(ConocoPhillips)、艾克森美孚(ExxonMobil)，討論委內瑞拉投資。