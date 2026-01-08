委油輪貝拉1號改名闖關 美不顧俄艦護航照扣押

美國歐洲司令部發布的照片顯示，美國海防隊正監視在北大西洋已改名「馬里內拉號」的原「貝拉1號」油輪。（歐新社）

美國加快打擊委內瑞拉石油 運輸船隊的行動，美國歐洲司令部證實，美方7日在北大西洋以違反制裁為由，扣押原名「貝拉一號」(Bella 1)、其後改掛俄羅斯國旗並更名「馬里內拉號」(Marinera)的委國油輪。此外，美方另在加勒比海附近扣押另一艘油輪，那是在中國大連註冊公司營運的船隻。

貝拉一號改成俄船 船員將被起訴

華爾街日報報導，原名「貝拉一號」的油輪先前未能在委內瑞拉靠港並裝載原油，目前處於空載狀態；該船上月拒絕讓美方人員登船後駛入大西洋，海岸防衛隊一路追逐；「貝拉一號」在此期間轉註冊俄籍，船員在船身草草塗上俄國 國旗後更名「馬里內拉號」。

俄國「塔斯社」報導，「馬里內拉號」上月24日獲得臨時許可，可懸掛俄國國旗航行。

官員透露，一艘俄國海軍艦艇和一艘潛艦日前為「馬里內拉號」護航，其中潛艦在過去三天與「馬里內拉號」保持聯繫。「馬里內拉號」遭美方扣押後，俄國當局予以譴責，並表示「任何國家都無權對在其他國家管轄範圍內合法註冊的船舶使用武力」。

美軍公開的行動照片顯示，素有「夜行者」(Night Stalkers)之稱的美軍陸軍第160特種作戰航空團(SOAR)7日清晨在冰島南部海域登上「馬里內拉號」。

美國官員表示，由於俄軍在附近，美國出動P-8海神式反潛巡邏機、F-35戰鬥機和AC-130J空中砲艇馳援登船行動，並派遣油輪船長與輪機士登船操作該油輪。

英國國防大臣希利(John Healey)表示，英國支援美國的行動，指「這艘船有黑歷史。」白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)則稱，「貝拉1號的船員將被起訴。」

來自中國大連索菲亞號 也被扣押

另一方面，美軍7日在加勒比海一帶的大西洋海域，扣押試圖規避美國封鎖的「索菲亞號」(Sophia)油輪；美國南方司令部透過社群貼文宣布，「索菲亞號」在國際水域作業並從事非法活動，海防隊正護送該船返美。

追蹤國際航運資訊的「海洋交通」(Marine Traffic)網站介紹，「索菲亞號」由在中國大連註冊的Greetee公司營運。

國土安全部部長諾姆(Kristi Noem)7日透過社群「X平台」發布武裝部隊黎明突襲登船的影片，寫道「全世界的罪犯注意，你們可以跑，但躲不掉」。