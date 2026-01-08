委油輪貝拉1號改名闖關 美不顧俄艦護航照扣押

我的頻道

編譯陳韻涵／綜合報導
美國歐洲司令部發布的照片顯示，美國海防隊正監視在北大西洋已改名「馬里內拉號」的原「貝拉1號」油輪。（歐新社）
美國歐洲司令部發布的照片顯示，美國海防隊正監視在北大西洋已改名「馬里內拉號」的原「貝拉1號」油輪。（歐新社）

美國加快打擊委內瑞拉石油運輸船隊的行動，美國歐洲司令部證實，美方7日在北大西洋以違反制裁為由，扣押原名「貝拉一號」(Bella 1)、其後改掛俄羅斯國旗並更名「馬里內拉號」(Marinera)的委國油輪。此外，美方另在加勒比海附近扣押另一艘油輪，那是在中國大連註冊公司營運的船隻。

貝拉一號改成俄船 船員將被起訴

華爾街日報報導，原名「貝拉一號」的油輪先前未能在委內瑞拉靠港並裝載原油，目前處於空載狀態；該船上月拒絕讓美方人員登船後駛入大西洋，海岸防衛隊一路追逐；「貝拉一號」在此期間轉註冊俄籍，船員在船身草草塗上俄國國旗後更名「馬里內拉號」。

俄國「塔斯社」報導，「馬里內拉號」上月24日獲得臨時許可，可懸掛俄國國旗航行。

官員透露，一艘俄國海軍艦艇和一艘潛艦日前為「馬里內拉號」護航，其中潛艦在過去三天與「馬里內拉號」保持聯繫。「馬里內拉號」遭美方扣押後，俄國當局予以譴責，並表示「任何國家都無權對在其他國家管轄範圍內合法註冊的船舶使用武力」。

美軍公開的行動照片顯示，素有「夜行者」(Night Stalkers)之稱的美軍陸軍第160特種作戰航空團(SOAR)7日清晨在冰島南部海域登上「馬里內拉號」。

美國官員表示，由於俄軍在附近，美國出動P-8海神式反潛巡邏機、F-35戰鬥機和AC-130J空中砲艇馳援登船行動，並派遣油輪船長與輪機士登船操作該油輪。

英國國防大臣希利(John Healey)表示，英國支援美國的行動，指「這艘船有黑歷史。」白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)則稱，「貝拉1號的船員將被起訴。」

來自中國大連索菲亞號 也被扣押

另一方面，美軍7日在加勒比海一帶的大西洋海域，扣押試圖規避美國封鎖的「索菲亞號」(Sophia)油輪；美國南方司令部透過社群貼文宣布，「索菲亞號」在國際水域作業並從事非法活動，海防隊正護送該船返美。

追蹤國際航運資訊的「海洋交通」(Marine Traffic)網站介紹，「索菲亞號」由在中國大連註冊的Greetee公司營運。

國土安全部部長諾姆(Kristi Noem)7日透過社群「X平台」發布武裝部隊黎明突襲登船的影片，寫道「全世界的罪犯注意，你們可以跑，但躲不掉」。

國防部和海防隊在公海上採取的一系列行動，凸顯美方打擊委內瑞拉附近海域船隻涉及詐欺活動並違反制裁運輸石油的行動持續，目前已有四艘船被美國扣押，加勒比海地區的準禁運令(quasi-embargo)已嚴重削弱委國石油出口。

改掛俄羅斯國旗的委內瑞拉「貝拉1號」油輪，改名「馬里內拉號」，仍被美軍扣押。（路透）
國防部釋出的影像顯示，美軍登上由大連出發的「索菲亞號」，這艘船登記在中國的公司名下。（美聯社）

