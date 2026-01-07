川普攔胡委內瑞拉輸中石油 專家：政治意義勝經濟價值

美國總統川普6日宣布與卡拉卡斯達成協議，將接收委內瑞拉3000萬至5000 萬桶受制裁的石油，並以市場價出售回饋兩國人民。(美聯社)

美國總統川普 6日宣布與卡拉卡斯達成協議，將接收委內瑞拉 3000萬至5000萬桶受制裁的石油 ，並以市場價出售回饋兩國人民。根據行情，這批原油估價達28億美元。這是一項重大談判，專家指出其政治意義更勝經濟價值，攔胡可能供應中國的石油，同時避免委油進一步減產。

川普在真實社群宣布這項消息，且已要求美國能源部立即執行，「將由儲油船運走，並直接運至美國卸貨碼頭」。

彭博資訊報導，若屬實，川普所稱數量約等於美國實施部分封鎖前，委內瑞拉30至50天的原油產量，這相較過去高峰已大幅縮水。按目前美國西德州中級原油（WTI）價格計算，這批原油價值最高約28億美元。

目前尚不清楚哪些公司將負責處理這批原油，以及是否將由雪佛龍接手。

Karobaar Capital LP投資長庫爾希德（Haris Khurshid）說：「即便以最高端估算，3000萬至5000萬桶在政治上聽起來很大，但在經濟上其實不大。那是一筆一次性的流量，不是結構性的供應轉變。」

委內瑞拉擁有全球最大已探明原油儲量，但由於數十年疏於經營，以及許多外國石油公司撤離，產量已大幅下滑。該國目前供應量不到全球的1%。分析人士表示，若要顯著恢復產出，將需要多年時間與數十億美元投資。

中國是目前委油最大買家，路透6日引述2名消息人士指出，若要把目前滯留的委油供應給美國，初期可能得把原本要運往中國的油輪批次改派到美國。

美國廣播公司新聞網（ABC News）另報導，川普政府已告知委內瑞拉臨時總統羅德里格斯，卡拉卡斯在原油生產上必須與美國獨家合作，並在出售重質原油時以美國為優先。

根據ABC，美國也要求委內瑞拉削減與中國、俄羅斯、伊朗及古巴的經濟往來。若照辦，將代表委內瑞拉的外交格局全面重組。