執意要唐羅主義…丹麥曾提議美「增加格陵蘭駐軍」被拒絕
Politico新聞網站6日分析，川普總統說美國基於國家安全需要取得格陵蘭，以便抗衡俄羅斯與中國，但川普對人口稀少的格陵蘭產生興趣，其實除了國土防禦之外，還想在西半球稱霸。兩名消息人士受訪時說，丹麥總理去年主動提議讓美國在格陵蘭增加駐軍，但白宮興趣缺缺。
一名歐洲國防官員說，丹麥提出讓美國增加駐軍的選項，但白宮沒興趣。經常與川普政府及歐洲官員接洽的知情人士則說，川普聲稱取得格陵蘭可以擁有的項目，其實都可以透過跟身為美國忠實盟友的丹麥直接協商達成，包括取得關鍵礦產、增加駐軍、擴建軍事基地、增進情報分享等，「問題在於，川普執意追求唐羅主義(Donroe Doctrine)的個人成就，川普認為有辦法拿下格陵蘭，因此很難與丹麥達成任何協議」。「唐羅主義」主義指的是「門羅主義」加上唐納川普的擴充版。
一名川普政府資深官員匿名受訪則澄清說，川普並沒有排除任何協商。官員說，目前正與丹麥政府、格陵蘭政府針對加強安全與經濟合作密切討論中，美國-格陵蘭聯合委員會(U.S.-Greenland Joint Committee)上個月在格陵蘭首府努克(Nuuk)開會更是合作架構順利運作的實證。官員說，12月會議成果甚豐，雙方將進一步建立密切關係。
報導指出，現在很少丹麥人覺得狀況完美。丹麥總理在持續幾個月低調推動外交協商之後，4日公開呼籲川普政府停止想要取得格陵蘭的主張。
丹麥控制格陵蘭將近300年，美國1916年正式承認丹麥在格陵蘭島的利益，換取當時的丹麥西印度群島(West Indies)，也就是現在的美屬維京群島。
川普從未明確說明，鑑於丹麥是北約盟友，且願意讓美國擴大其駐軍，為何美國有必要控制格陵蘭。然而，該島擁有大量對美國安全至關重要的金屬與礦產資源，包括鈾和石墨，雖然格陵蘭的這些資源大多仍未被充分勘探與開發。此外，根據美國地質調查局的一項評估，格陵蘭「約含有 314億桶油當量（MMBOE）的石油」以及其他燃料資源，其中包括約 148 兆立方英尺的天然氣。
