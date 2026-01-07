執意要唐羅主義…丹麥曾提議美「增加格陵蘭駐軍」被拒絕

丹麥的海外半自治領土格陵蘭首府努克3月景色。(新華社)

Politico新聞網站6日分析，川普 總統說美國基於國家安全需要取得格陵蘭 ，以便抗衡俄羅斯與中國，但川普對人口稀少的格陵蘭產生興趣，其實除了國土防禦之外，還想在西半球稱霸。兩名消息人士受訪時說，丹麥 總理去年主動提議讓美國在格陵蘭增加駐軍，但白宮興趣缺缺。

一名歐洲國防官員說，丹麥提出讓美國增加駐軍的選項，但白宮沒興趣。經常與川普政府及歐洲官員接洽的知情人士則說，川普聲稱取得格陵蘭可以擁有的項目，其實都可以透過跟身為美國忠實盟友的丹麥直接協商達成，包括取得關鍵礦產、增加駐軍、擴建軍事基地、增進情報分享等，「問題在於，川普執意追求唐羅主義(Donroe Doctrine)的個人成就，川普認為有辦法拿下格陵蘭，因此很難與丹麥達成任何協議」。「唐羅主義」主義指的是「門羅主義」加上唐納川普的擴充版。

一名川普政府資深官員匿名受訪則澄清說，川普並沒有排除任何協商。官員說，目前正與丹麥政府、格陵蘭政府針對加強安全與經濟合作密切討論中，美國-格陵蘭聯合委員會(U.S.-Greenland Joint Committee)上個月在格陵蘭首府努克(Nuuk)開會更是合作架構順利運作的實證。官員說，12月會議成果甚豐，雙方將進一步建立密切關係。

報導指出，現在很少丹麥人覺得狀況完美。丹麥總理在持續幾個月低調推動外交協商之後，4日公開呼籲川普政府停止想要取得格陵蘭的主張。

丹麥控制格陵蘭將近300年，美國1916年正式承認丹麥在格陵蘭島的利益，換取當時的丹麥西印度群島(West Indies)，也就是現在的美屬維京群島。