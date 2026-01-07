我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普看準委國幾周內恐破產 開出要求曝光 全部針對中俄

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

執意要唐羅主義…丹麥曾提議美「增加格陵蘭駐軍」被拒絕

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
丹麥的海外半自治領土格陵蘭首府努克3月景色。(新華社)
丹麥的海外半自治領土格陵蘭首府努克3月景色。(新華社)

Politico新聞網站6日分析，川普總統說美國基於國家安全需要取得格陵蘭，以便抗衡俄羅斯與中國，但川普對人口稀少的格陵蘭產生興趣，其實除了國土防禦之外，還想在西半球稱霸。兩名消息人士受訪時說，丹麥總理去年主動提議讓美國在格陵蘭增加駐軍，但白宮興趣缺缺。

一名歐洲國防官員說，丹麥提出讓美國增加駐軍的選項，但白宮沒興趣。經常與川普政府及歐洲官員接洽的知情人士則說，川普聲稱取得格陵蘭可以擁有的項目，其實都可以透過跟身為美國忠實盟友的丹麥直接協商達成，包括取得關鍵礦產、增加駐軍、擴建軍事基地、增進情報分享等，「問題在於，川普執意追求唐羅主義(Donroe Doctrine)的個人成就，川普認為有辦法拿下格陵蘭，因此很難與丹麥達成任何協議」。「唐羅主義」主義指的是「門羅主義」加上唐納川普的擴充版。

一名川普政府資深官員匿名受訪則澄清說，川普並沒有排除任何協商。官員說，目前正與丹麥政府、格陵蘭政府針對加強安全與經濟合作密切討論中，美國-格陵蘭聯合委員會(U.S.-Greenland Joint Committee)上個月在格陵蘭首府努克(Nuuk)開會更是合作架構順利運作的實證。官員說，12月會議成果甚豐，雙方將進一步建立密切關係。

報導指出，現在很少丹麥人覺得狀況完美。丹麥總理在持續幾個月低調推動外交協商之後，4日公開呼籲川普政府停止想要取得格陵蘭的主張。

丹麥控制格陵蘭將近300年，美國1916年正式承認丹麥在格陵蘭島的利益，換取當時的丹麥西印度群島(West Indies)，也就是現在的美屬維京群島。

川普從未明確說明，鑑於丹麥是北約盟友，且願意讓美國擴大其駐軍，為何美國有必要控制格陵蘭。然而，該島擁有大量對美國安全至關重要的金屬與礦產資源，包括鈾和石墨，雖然格陵蘭的這些資源大多仍未被充分勘探與開發。此外，根據美國地質調查局的一項評估，格陵蘭「約含有 314億桶油當量（MMBOE）的石油」以及其他燃料資源，其中包括約 148 兆立方英尺的天然氣。

美國副總統范斯2025年3月視察駐格陵蘭美軍「皮圖菲克太空基地」。(路透)
美國副總統范斯2025年3月視察駐格陵蘭美軍「皮圖菲克太空基地」。(路透)

格陵蘭 丹麥 川普

上一則

美向委內瑞拉代理總統提3要求 沒做到就跟馬杜洛相同命運

下一則

白宮副幕僚長：實力是世界鐵律、沒人會為格陵蘭對抗美國

延伸閱讀

川普宣布委內瑞拉向美移交3000萬桶石油 恐挪用原供中國貨源

川普宣布委內瑞拉向美移交3000萬桶石油 恐挪用原供中國貨源
「沒有總統樣子」川普自爆梅蘭妮亞不喜歡他跳舞

「沒有總統樣子」川普自爆梅蘭妮亞不喜歡他跳舞
白宮「不排除武力拿下格陵蘭」 魯比歐：先考慮1手段

白宮「不排除武力拿下格陵蘭」 魯比歐：先考慮1手段
川普對等關稅合法嗎？美國最高法院可能9日宣判

川普對等關稅合法嗎？美國最高法院可能9日宣判

熱門新聞

哥倫比亞總統裴卓。（歐新社）

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

2026-01-03 16:03
委內瑞拉總統馬杜洛與妻子佛羅雷斯。（路透檔案照）

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

2026-01-03 11:11
一名德州居民正在填寫白卡申請表。法官29日裁定，衛生部自明年元月6日起，可與ICE共享「白卡」持有者的六項資料。(美聯社)

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

2025-12-31 09:04
川普總統在社群媒體發布馬杜洛在美國軍艦上的照片。（路透）

美國強擄馬杜洛 意欲何為？

2026-01-03 12:06
馬杜洛在社媒Instagram上貼出他與中國特使邱小琪會見的照片。(取材自Instagram)

馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎

2026-01-03 20:45
（取自白宮X帳號）

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

2026-01-03 11:38

超人氣

更多 >
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面
好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子
911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺
旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火