92歲法官主審馬杜洛案 他在封口費案做出不利川普裁決

委內瑞拉總統馬杜洛在美國的訴訟，將由92歲資深紐約聯邦法官赫勒斯坦審理。(取自ballotpedia網)

委內瑞拉總統馬杜洛 (Nicolas Maduro)面臨美國起訴，訴訟將由92歲資深紐約聯邦法官赫勒斯坦(Alvin K. Hellerstein)審理。1998年獲得當時柯林頓總統任命的赫勒斯坦，是全國最有經驗的現任聯邦法官之一，曾經審理包括重大金融案件、911恐怖攻擊引發的民事訴訟併案在內等多起重大案件，嚴格遵守法律條文與程序是個人風格。

得知馬杜洛案將由赫勒斯坦審理之後，川普 總統表示，赫勒斯坦備受敬重。不過，赫勒斯坦先前曾經在「封口費 案」訴訟期間做出對川普不利的裁決。

赫勒斯坦身為正統猶太教徒的背景為案件增添不同面向。赫勒斯坦在遵循猶太律法的同時，嚴格維護司法獨立與審慎符合聯邦程序的聲譽。

從2011年開始，赫勒斯坦升格資深聯邦法官，在曼哈頓聯邦法官任職時間超過四分之一個世紀。雖然年事已高，赫勒斯坦繼續審理涉及恐怖主義、國家安全的重大刑事案件，憑著豐富司法經驗與清晰思路判案。

法官生涯裡，赫勒斯坦曾經審理複雜且具有政治敏感的案件，判決書以鉅細靡遺著稱，法庭井然有序，處理證據與程序進行有條有理。

1933年出生於紐約的赫勒斯坦，在哥倫比亞大學(Columbia University)完成大學取得法律學位，曾經服務於美國陸軍法務官團(U.S. Army Judge Advocate General's Corps)，後來執業數十年。成為聯邦法官之後，赫勒斯坦一直是紐約南區聯邦法院核心人物。

川普「封口費案」遭到刑事定罪後提出上訴，赫勒斯坦在2025年3月駁回。川普辯護律師團要求把「封口費案」從州法院改到聯邦法院審理，但被赫勒斯坦打回票。在「封口費案」當中，川普遭控2016年大選期間付封口費給緋聞對象時偽造商業紀錄，所有34項重罪指控全數成立。

最高法院2025年7月裁定川普「公務行為」享有某種程度的豁免權之後，川普辯護律師團援引判決要求聯邦法院推翻「封口費」案定罪判決，不過遭到赫勒斯坦拒絕，認為該案核心所涉及的行為——與豔星丹尼爾斯（Stormy Daniels）達成的封口費協議——與川普擔任總統期間的官方職務無關。