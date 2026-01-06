馬杜洛紐約出庭 庭外熱鬧無比 反戰、慶祝兩派交鋒

我的頻道

記者許君達／紐約報導
馬杜洛5日在紐約南區聯邦法院出庭，庭外熱鬧無比，支持者與反對者都到場示威，不時互相叫罵。（美聯社）
委內瑞拉前總統馬杜洛5日在紐約南區聯邦法院過堂。支持和反對者各自聚集在法院外呼喊口號，而與法院相鄰的曼哈頓華埠社區居民則頗受擾動。

馬杜洛被控包括共謀毒品恐怖主義(Narco-Terrorism Conspiracy)等四項聯邦罪名，於當地時間3日凌晨在委國首都被美國執法人員逮捕，並被押送回紐約。據報導，馬杜洛在出庭時舉止自信，否認一切指控，還堅稱自己仍是委內瑞拉總統，是「被綁架」到美國的。

在馬杜洛過堂的同時，百餘人在法院外的華埠哥倫布公園(Columbus Park)旁集會。集會者分為兩派，一派反對美國對委內瑞拉的軍事行動，另一派則歡呼委國獨裁者被繩之以法。此外，還有部分川普支持者和反共人士在人群中。

由於集會人數不多，警方並未將雙方隔離開，導致集會現場不時爆發爭吵或相互嗆聲，但總體保持了和平。人數占據優勢的反戰陣營中，多數參與者所舉的標語呼籲美國停止針對委內瑞拉的軍事行動，並「放開覬覦石油的手」，但亦有舉標語支持巴勒斯坦或共產主義革命的左派人士。而慶祝者則主要是居住在紐約的委內瑞拉難民。

由於馬杜洛身為前外國國家元首，因此聯邦和紐約地方執法機構對他的出庭高度戒備。根據華埠居民宋女士的觀察，從5日凌晨1時起，市警(NYPD)就已開始在聯邦法院外的窩扶街(Worth St)上設置崗哨，凌晨4時許已布控完畢，而押送馬杜洛的囚車大約在早7時30分才抵達法院。住在哥倫布公園對面的居民陳家齡介紹，各大媒體的車輛從凌晨4時起就開始進駐家門前的茂比利街(Mulberry St)，他表示，他們可以在美國任何地方起訴馬杜洛，「但川普就是為了給紐約添麻煩，才把這場『狗屁猴戲』放在這裡」。

集會人群和媒體記者聚集在法院門前的窩扶街人行道上，導致交通混亂。在紐約市府工作的華人張Andrew午休結束回辦公室時被堵在路上。他表示，馬杜洛是個天怒人怨的獨裁者，落得如此下場當然令人稱快，但他更擔心事情如何收場。「今天抓了馬杜洛，明天要不要去抓習近平、金正恩、普亭？」而對委內瑞拉人民來說，誰來收拾爛攤子？誰掌握政府、誰控制石油？「一個壞人被抓走了，會不會出現另一個壞人？」

張Andrew的委內瑞拉朋友Rafael能說流利中文，曾在委國內的中資企業做翻譯，但已被迫流亡鄰國哥倫比亞六年。Rafael表示，馬杜洛在位時，委內瑞拉人民不僅普遍陷入貧困，還要忍受毫無法治保障的社會生活。他曾在家鄉被警察綁架並勒索3000美元，警察表示，如果不給錢，就會在他家裡放毒品，然後指控他是販毒分子。如今獨裁者被除掉，作為委內瑞拉人，確實很興奮，「我們終於可以回家了」。宋女士亦表示，她認為美國的這次軍事行動不僅為委國人民創造了一個自我解放的機會，更以零傷亡的成績打出了一場可以載入史冊的漂亮仗。

押送馬杜洛的囚車車隊5日清晨抵達曼哈頓聯邦法院。(受訪者提供)
押送馬杜洛的囚車車隊5日清晨抵達曼哈頓聯邦法院。(受訪者提供)

馬杜洛 委內瑞拉 華埠

