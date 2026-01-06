馬杜洛紐約出庭 庭外熱鬧無比 反戰、慶祝兩派交鋒

馬杜洛5日在紐約南區聯邦法院出庭，庭外熱鬧無比，支持者與反對者都到場示威，不時互相叫罵。（美聯社）

委內瑞拉 前總統馬杜洛 5日在紐約南區聯邦法院過堂。支持和反對者各自聚集在法院外呼喊口號，而與法院相鄰的曼哈頓華埠 社區居民則頗受擾動。

馬杜洛被控包括共謀毒品恐怖主義(Narco-Terrorism Conspiracy)等四項聯邦罪名，於當地時間3日凌晨在委國首都被美國執法人員逮捕，並被押送回紐約。據報導，馬杜洛在出庭時舉止自信，否認一切指控，還堅稱自己仍是委內瑞拉總統，是「被綁架」到美國的。

在馬杜洛過堂的同時，百餘人在法院外的華埠哥倫布公園(Columbus Park)旁集會。集會者分為兩派，一派反對美國對委內瑞拉的軍事行動，另一派則歡呼委國獨裁者被繩之以法。此外，還有部分川普支持者和反共人士在人群中。

由於集會人數不多，警方並未將雙方隔離開，導致集會現場不時爆發爭吵或相互嗆聲，但總體保持了和平。人數占據優勢的反戰陣營中，多數參與者所舉的標語呼籲美國停止針對委內瑞拉的軍事行動，並「放開覬覦石油的手」，但亦有舉標語支持巴勒斯坦或共產主義革命的左派人士。而慶祝者則主要是居住在紐約的委內瑞拉難民。

由於馬杜洛身為前外國國家元首，因此聯邦和紐約地方執法機構對他的出庭高度戒備。根據華埠居民宋女士的觀察，從5日凌晨1時起，市警(NYPD)就已開始在聯邦法院外的窩扶街(Worth St)上設置崗哨，凌晨4時許已布控完畢，而押送馬杜洛的囚車大約在早7時30分才抵達法院。住在哥倫布公園對面的居民陳家齡介紹，各大媒體的車輛從凌晨4時起就開始進駐家門前的茂比利街(Mulberry St)，他表示，他們可以在美國任何地方起訴馬杜洛，「但川普就是為了給紐約添麻煩，才把這場『狗屁猴戲』放在這裡」。

集會人群和媒體記者聚集在法院門前的窩扶街人行道上，導致交通混亂。在紐約市府工作的華人張Andrew午休結束回辦公室時被堵在路上。他表示，馬杜洛是個天怒人怨的獨裁者，落得如此下場當然令人稱快，但他更擔心事情如何收場。「今天抓了馬杜洛，明天要不要去抓習近平、金正恩、普亭？」而對委內瑞拉人民來說，誰來收拾爛攤子？誰掌握政府、誰控制石油？「一個壞人被抓走了，會不會出現另一個壞人？」