我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普二度執政後財富大增 淨資產從39億增加到73億

黃仁勳CES發表自駕AI、超級晶片 演講3大亮點一次看

魯比歐：不容西半球成美敵人基地 對抗販毒組織非開戰

編譯茅毅、盧思綸／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國務卿魯比歐表示，美國不會接管委內瑞拉，但西半球不容許有美國的敵人，對委國也將繼續實施石油禁運。（美聯社）
國務卿魯比歐表示，美國不會接管委內瑞拉，但西半球不容許有美國的敵人，對委國也將繼續實施石油禁運。（美聯社）

川普總統4日接受「大西洋月刊」專訪時明言，若委內瑞拉代理總統羅德里格斯「行事不正確」，就將付出巨大代價，且恐怕比委國總統馬杜洛還嚴重。

國務卿魯比歐4日也對媒體說，此次行動不是戰爭，「我們是對抗販毒組織，不是對委國開戰；這裡是西半球，是美國人民生活的地方，我們不容西半球成為美國敵人、競爭者或對手的行動基地」。

魯比歐還舉對手正在非洲及其他國家掠奪與剝削資源為例，「但他們無法在西半球這麼做。在川普總統任內，這種事不會發生。美國是執行相關政策，我們希望委國朝某個方向前進，這不僅對委國人民有利，也符合美國國家利益」。

羅德里格斯3日在記者會中還譴責美國卑劣地綁架馬杜洛，並視他為「委國唯一的總統」，呼籲美方立刻釋放馬杜洛夫婦，強調委國不會淪為殖民地或任何帝國的奴隸。

羅德里格斯4日在社媒Telegram指稱，希望和美建立基於主權平等且互不干涉、平衡且相互尊重關係；委國渴望生活在沒有外部威脅、充滿尊重及國際合作的環境；「我們相信，全球和平是建立在對各國和平的保障；我們邀美國政府在國際法框架下，共同推動以共享發展為導向的合作議程，促進社群持久共存；委國人民與這個地區需要和平及對話，而非戰爭。這也是馬杜洛總統和整個委國的立場」。

委內瑞拉最高法院根據憲法裁定56歲的羅德里格斯接任代理總統，但任期僅90天。代表委國軍方的國防部長羅培茲發布聲明擁護此一裁定。

馬杜洛 委內瑞拉 魯比歐

上一則

92歲法官主審馬杜洛案 他在封口費案做出不利川普裁決

下一則

美想重振委內瑞拉石油業有「3大難題」 可能要花超過1000億

延伸閱讀

海湖莊園不見范斯 一理由讓魯比歐主導委內瑞拉行動

海湖莊園不見范斯 一理由讓魯比歐主導委內瑞拉行動
馬杜洛首度出庭 自稱「戰俘被綁架」喊冤1句話遭法官打斷

馬杜洛首度出庭 自稱「戰俘被綁架」喊冤1句話遭法官打斷
羅德里格斯正式宣誓就職 出任委內瑞拉代理總統

羅德里格斯正式宣誓就職 出任委內瑞拉代理總統
馬杜洛出庭正反派示威 挺川與反戰派皆控綁架

馬杜洛出庭正反派示威 挺川與反戰派皆控綁架

熱門新聞

哥倫比亞總統裴卓。（歐新社）

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

2026-01-03 16:03
委內瑞拉總統馬杜洛與妻子佛羅雷斯。（路透檔案照）

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

2026-01-03 11:11
川普總統在社群媒體發布馬杜洛在美國軍艦上的照片。（路透）

美國強擄馬杜洛 意欲何為？

2026-01-03 12:06
一名德州居民正在填寫白卡申請表。法官29日裁定，衛生部自明年元月6日起，可與ICE共享「白卡」持有者的六項資料。(美聯社)

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

2025-12-31 09:04
（取自白宮X帳號）

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

2026-01-03 11:38
馬杜洛在社媒Instagram上貼出他與中國特使邱小琪會見的照片。(取材自Instagram)

馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎

2026-01-03 20:45

超人氣

更多 >
全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家

全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家
抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材

抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材
「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」
加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」
美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？

美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？