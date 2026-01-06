魯比歐：不容西半球成美敵人基地 對抗販毒組織非開戰

國務卿魯比歐表示，美國不會接管委內瑞拉，但西半球不容許有美國的敵人，對委國也將繼續實施石油禁運。（美聯社）

川普總統4日接受「大西洋月刊」專訪時明言，若委內瑞拉 代理總統羅德里格斯「行事不正確」，就將付出巨大代價，且恐怕比委國總統馬杜洛 還嚴重。

國務卿魯比歐 4日也對媒體說，此次行動不是戰爭，「我們是對抗販毒組織，不是對委國開戰；這裡是西半球，是美國人民生活的地方，我們不容西半球成為美國敵人、競爭者或對手的行動基地」。

魯比歐還舉對手正在非洲及其他國家掠奪與剝削資源為例，「但他們無法在西半球這麼做。在川普總統任內，這種事不會發生。美國是執行相關政策，我們希望委國朝某個方向前進，這不僅對委國人民有利，也符合美國國家利益」。

羅德里格斯3日在記者會中還譴責美國卑劣地綁架馬杜洛，並視他為「委國唯一的總統」，呼籲美方立刻釋放馬杜洛夫婦，強調委國不會淪為殖民地或任何帝國的奴隸。

羅德里格斯4日在社媒Telegram指稱，希望和美建立基於主權平等且互不干涉、平衡且相互尊重關係；委國渴望生活在沒有外部威脅、充滿尊重及國際合作的環境；「我們相信，全球和平是建立在對各國和平的保障；我們邀美國政府在國際法框架下，共同推動以共享發展為導向的合作議程，促進社群持久共存；委國人民與這個地區需要和平及對話，而非戰爭。這也是馬杜洛總統和整個委國的立場」。

委內瑞拉最高法院根據憲法裁定56歲的羅德里格斯接任代理總統，但任期僅90天。代表委國軍方的國防部長羅培茲發布聲明擁護此一裁定。