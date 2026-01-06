失去盟友馬杜洛 古巴經濟陷深淵 川普預言「徹底完蛋」

1月3日，古共中央第一書記卡內爾（前排右二）出席集會活動譴責美國軍事入侵委內瑞拉。(新華社)

隨著委國前總統馬杜洛 (Nicolás Maduro)夫婦被押至美國受審，古巴 居民也在思考自身未來。

川普政府表明，推翻馬杜洛政權將有助推動打擊古巴政府的長期目標；川普3日表示，馬杜洛下台將進一步打擊原本就疲軟的古巴經濟，「古巴會徹底完蛋」。

美聯社報導，委內瑞拉與古巴是關係密切的盟友，古巴的士兵與安全人員經常擔任委國總統的隨扈，而委國石油 多年來維繫資源經濟蕭條的古巴。

切斷古巴與委國的聯繫可能對兩國領袖造成慘烈後果，他們3日呼籲國際社會挺身而出，反對「國家恐怖主義」。

古巴人民長期以來飽受頻繁停電和基本糧食短缺的困擾，美國突襲委國後，古巴人才意識到，曾經迷惘的未來或許會更加慘澹。

奧斯汀德州大學(UT Austin)研究古巴與委國能源關係的專家皮農(Jorge Piñón)表示，過去三個月以來，馬杜洛政府平均每天向古巴運送3萬5000桶石油，約占古巴總需求的25%。

流亡海外的古巴人士皮農說：「我們還沒有答案的關鍵問題是，美國是否允許委國繼續供應古巴石油？」

皮農指出，墨西哥曾每日供應古巴2萬2000桶石油，但美國國務卿魯比歐(Marco Rubio)去年9月訪問墨西哥後，供應量降至7000桶。他說：「我不認為墨西哥現在會介入，美國政府肯定會跳腳。」

華盛頓美利堅大學(American University)的古巴經濟學者托雷斯-佩雷斯(Ricardo Torres-Pérez)表示，「就算委國持續運送石油，停電情況依然嚴重；試想若失去委國供應石油的未來，將會是一場災難。」

皮農指出，古巴沒有足夠的資金在國際市場購買石油，「唯一的石油盟友僅剩俄羅斯」，而俄國每年運送200萬桶石油給古巴。

皮農認為，俄羅斯有能力填補古巴的石油缺口，但俄方是否具備政治決心或意願幫忙還是未知數；托雷斯-佩雷斯則認為，俄國考量烏克蘭議題，不會出手相助。

托雷斯-佩雷斯表示，古巴必須開放私人企業與市場，縮減公部門的規模，這樣一來可能促使中國介入並幫助古巴。他說：「古巴有其他選擇嗎？我覺得沒有。」