我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一場完美風暴核心」是他們推了川普一把 決定重拳拉下馬杜洛

習李會5日登場 美媒：李在明倒楣遇川普打委國 對中任務變棘手

圈內核心曝光？范斯缺席川普戰情室引揣測 這些人也不見蹤影

編譯彭馨儀／綜合報導
白宮公布的照片顯示，在美軍突襲馬杜洛時，國防部長赫塞斯(左起)、中情局長瑞克利夫、國務卿魯比歐都在川普總統身旁；副總統范斯並不在戰情室內。(美聯社)
白宮公布的照片顯示，在美軍突襲馬杜洛時，國防部長赫塞斯(左起)、中情局長瑞克利夫、國務卿魯比歐都在川普總統身旁；副總統范斯並不在戰情室內。(美聯社)

在高級軍政官員的簇擁下，川普總統目光堅定地注視著眼前電腦螢幕的即時影像，顯示美軍特種部隊夜襲委內瑞拉，把馬杜洛總統拖出臥室。

白宮發布海湖莊園(Mar-a-Lago)戰情室內的照片，揭示了行動中主要參與人物。

這群高官聚集在「安全隔離資訊設施」(SCIF)內，監看三角洲突擊隊員執行「絕對決心行動」(Operation Absolute Resolve)。

總統右側是中情局局長拉特克利夫(John Ratcliffe)，左側是國務卿魯比歐(Marco Rubio)。再往左是白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)，他是總統在委內瑞拉問題上最親密的顧問之一。

但國家情報總監加巴德(Tulsi Gabbard)不見蹤影。川普第一任期時，當時為民主黨籍聯邦眾議員加巴德曾強烈反對軍事干預委內瑞拉政局。

川普的幕僚長威爾斯(Susie Wiles)也不在場。此前，她在去年11月曾表示，對委內瑞拉採取軍事行動需要國會批准。

副總統范斯(JD Vance)也沒有出現在海湖莊園，而是在另一個地點監控行動。他的缺席引起了部分人士的揣測。

這次行動的場景令人想起以往一些關乎國家安全的重大時刻，例如2011年歐巴馬總統(Barack Obama)及其重要閣員監控擊斃恐怖分子頭目賓拉丹(Osama bin Laden)軍事行動的影像時，時任副總統拜登(Joe Biden)坐在旁邊，另一側是當時的國務卿喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)。

這次呢？當天在川普戰情室的還有國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)和參謀首長聯席會議主席凱恩(Dan Caine)。

魯比歐還兼任總統的國家安全顧問，在聖誕假期大部分時間也都陪著川普。

新年派對後，賓客離開海湖莊園，川普於美國東部時間2日晚上10時46分下達最終行動指令。

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)和白宮通訊主任張振熙(Steven Cheung)在突襲行動前後都與川普通話，遠端協調新聞回應。

一名高級政府官員表示，司法部長邦迪(Pam Bondi)則是在佛羅里達州坦帕(Tampa)的中央司令部(U.S. Central Command，CENTCOM)監看突襲行動。

川普 委內瑞拉 白宮

上一則

明州詐騙案滾雪球 共和黨趁機猛打 華茲連任受影響

下一則

期中選舉變數？川普打擊委國 民主黨控背棄改善生承諾

延伸閱讀

川普嗆委內瑞拉「打到聽話為止」委國代理總統髮夾彎回應了

川普嗆委內瑞拉「打到聽話為止」委國代理總統髮夾彎回應了
魯比歐淡化川普「治理」委內瑞拉說法：只運用影響力來推動政策

魯比歐淡化川普「治理」委內瑞拉說法：只運用影響力來推動政策
川普：美國必須完全獲取委內瑞拉石油 以便重建委國

川普：美國必須完全獲取委內瑞拉石油 以便重建委國
超越門羅主義 川普：這是「唐羅主義」恢復美主導地位

超越門羅主義 川普：這是「唐羅主義」恢復美主導地位

熱門新聞

哥倫比亞總統裴卓。（歐新社）

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

2026-01-03 16:03
委內瑞拉總統馬杜洛與妻子佛羅雷斯。（路透檔案照）

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

2026-01-03 11:11
川普總統在社群媒體發布馬杜洛在美國軍艦上的照片。（路透）

美國強擄馬杜洛 意欲何為？

2026-01-03 12:06
一名德州居民正在填寫白卡申請表。法官29日裁定，衛生部自明年元月6日起，可與ICE共享「白卡」持有者的六項資料。(美聯社)

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

2025-12-31 09:04
國土安全部公布的新規生效，即日起含持有綠卡在內的非公民，出入境美國都一律要拍照。圖為海關要求入境者面對相機拍照。（美聯社）

國安部新規生效：含綠卡所有非公民 出入境要拍照

2025-12-27 04:58
（取自白宮X帳號）

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

2026-01-03 11:38

超人氣

更多 >
通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售
Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大

Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大
成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」
浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物
中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班