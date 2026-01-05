魯比歐接下最艱鉅任務：將成美國治理委內瑞拉「總督」

國務卿魯比歐接下艱鉅任務，要推動委內瑞拉轉型。圖為邁阿密的委內瑞拉社區舉起魯比歐照片表示感謝。(歐新社)

魯比歐 (Marco Rubio)自川普 第二任以來，身兼多項職務，現在或許又要再加上一個迄今為止最具挑戰性的工作：委內瑞拉 「總督」，這個大約3000萬人口的國家目前尚無合適繼任者，川普將倚重魯比歐來管理該國、畫分其石油資產、組成新政府。對於已經身兼國務卿、國家安全顧問和國家檔案管理員的魯比歐來說，這將是一項艱鉅的任務。

華盛頓郵報報導，在委內瑞拉風雲變色之際，魯比歐將主導對委政策，官員們表示他精通西班牙語、熟悉拉丁美洲領導人和委內瑞拉反對派，使他成為川普的得力助手。魯比歐是第二代古巴裔移民，長期對古巴和尼加拉瓜等拉美威權政府持強硬鷹派立場，而馬杜洛倒台便是削弱中美洲威權政府的其中一步，十多年來魯比歐一直公開批評馬杜洛，並渴望委內瑞拉政治改變。

魯比歐需要處理一系列與能源、選舉、制裁、安全相關的決策，官員強調鑑於這項任務涉及的決策範圍和責任之廣，美國政府需要任命一位全職特使來協助魯比歐。

除了要應對穩固委國的重重挑戰，魯比歐還必須重建國會議員的信任，許多議員指責他向國會撒謊，因為他曾表示川普政府會在採取軍事行動之前尋求國會批准。魯比歐受華郵訪問時否認自己撒謊，並表示他的承諾是「美國出於軍事目的進行軍事打擊」的情況下才會尋求國會批准，但「這並非軍事打擊，而是一次執法行動。」並指出馬杜洛在紐約南區因毒品指控被起訴。在擔任國務卿前，魯比歐早已表示支持動用武力推翻馬杜洛政權，曾在2018年的一次西語訪談中暗示美國有「充分理由」這麼做。

而委國副總統羅德里格斯(Delcy Rodriguez)已擔任臨時總統，川普第一任期駐哥倫比亞大使、曾任駐委內瑞拉使節團副團長的惠特克(Kevin Whitaker)表示川普政府保留羅德里格斯，或許是為了避免重蹈伊拉克的覆轍，當時美國主導的臨時當局幾乎全面拔除伊拉克政府官員和軍隊，醞釀治理真空、治安惡化的災難。魯比歐3日還暗示古巴可能面臨類似的軍事行動，惠特克認為美國對羅德里格斯提出的首要要求之一，就是停止對古巴的任何支援。