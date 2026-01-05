馬杜洛將在紐約出庭 能否主張元首豁免？看看巴拿馬強人判例

我的頻道

編譯陳韻涵／綜合報導
馬杜洛被美軍逮捕後，許多人想起同樣被美軍逮捕的前巴拿馬強人諾瑞嘉。圖為諾瑞嘉在1989年的資料照片。(美聯社)
馬杜洛被美軍逮捕後，許多人想起同樣被美軍逮捕的前巴拿馬強人諾瑞嘉。圖為諾瑞嘉在1989年的資料照片。(美聯社)

川普政府近日以軍事行動逮捕委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolás Maduro)，並將他押送至美國受審，引發國際社會高度關注，外國元首能否主張主權豁免權，免於在美接受刑事審判。多名法律專家指出，1989年遭美軍逮捕並引渡至美國受審的巴拿馬強人諾瑞嘉(Manuel Noriega)判決案例，將成為判斷馬杜洛命運的重要參考。

哥倫比亞廣播公司新聞網引述聯邦官員說法報導，馬杜洛及其妻子已被押解到紐約，預計5日首次出庭，面對走私毒品和武器的相關指控。

馬杜洛受審，讓人想起美國1989年入侵巴拿馬，逮捕諾瑞嘉的歷史。巧合的是，兩人皆於1月3日落網，且均面臨美方提出的毒品走私與犯罪集團相關指控，使美國對拉丁美洲動用武力執法的合法性與後果，再度成為焦點。

馬杜洛5日出庭的案件核心爭點之一在於，他能否以現任國家元首身分主張主權豁免權，免於在美國接受刑事審判。

有線電視新聞網CNN引述多名法律專家說法指出，參酌諾瑞嘉案，當年美國法院裁定，只要被告站上美國法庭，即使是透過軍事行動或強制手段帶入，美國法院仍具有刑事管轄權；至於是否享有元首豁免，關鍵在於美國行政部門是否承認其國家元首地位。

美聯社引述法律人士說法分析，馬杜洛與諾瑞嘉的案件存在差異。諾瑞嘉實際掌權期間，並未正式就任總統，而馬杜洛則宣稱多次經民選勝出。馬杜洛2024年連任的正當性遭美方否認，但獲得中國、俄羅斯等國承認，是否構成較強的形式合法性，成為辯護攻防重點。

曾主導諾瑞嘉起訴的退休聯邦檢察官指出，主權豁免須以外交承認為前提，而美國長期指控馬杜洛選舉舞弊，拒絕承認其政權合法性，並將其列為通緝對象、懸賞高額獎金，這使其主張豁免權的空間相當有限。諾瑞嘉當年也曾質疑美軍入侵與逮捕行動違反正當程序，但法院拒絕審查軍事行動本身的合法性，僅聚焦司法管轄權。

聯合國已對美國逮捕馬杜洛表示憂慮，擔心構成「危險先例」，警告此舉可能違反國際法，安全理事會訂5日討論相關情勢。回顧1989年，美國入侵巴拿馬同樣引發聯合國大會譴責，顯示這類單邊軍事行動，至今仍會對國際法與國際秩序造成爭議。

