影／栽川普手上 馬杜洛押解影片曝 還祝旁人「新年快樂」

編譯盧思綸／即時報導
白宮於美東時間3日深夜公布委內瑞拉總統馬杜洛（中）被押解「遊街」的影片，畫面中可見他雙手上銬，在美國緝毒局幹員戒護下，緩步穿越緝毒局紐約分局走廊。(路透)
白宮於美東時間3日深夜公布委內瑞拉總統馬杜洛（中）被押解「遊街」的影片，畫面中可見他雙手上銬，在美國緝毒局幹員戒護下，緩步穿越緝毒局紐約分局走廊。(路透)

每日郵報報導，白宮於美東時間3日深夜公布委內瑞拉總統馬杜洛被押解「遊街」的影片，可見他雙手上銬、在美國緝毒局（DEA）幹員戒護下緩步穿越走廊，途中疑似笑著跟旁人說了一句「新年快樂」，神情一派輕鬆，不若外界想像得緊繃。

美軍特種作戰三角洲部隊3日凌晨自加拉加斯一處住所帶走馬杜洛及其妻子佛羅雷斯，並以毒品走私等控罪將兩人押送至美國，兩人3日下午被帶至紐約。

根據白宮在X的官方帳號Rapid Response 47發布的影片顯示，馬杜洛身穿一件黑色連帽衣，兩手被上銬，在多名美國緝毒局幹員的護送下，緩步走過鋪有藍色地毯的走廊，地毯上清楚標示「緝毒局紐約分局」（DEA NYD）。這篇貼文並諷刺寫到：「犯人遊街。」（Perp walked.）

▲ 影片來源：X平台＠RapidResponse47（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

每日郵報報導描述，值得注意的是，馬杜洛在被押解途中，似乎還笑著向一旁的圍觀者說了一句「新年快樂」（Happy New Year）。

馬杜洛夫婦目前被羈押在位於紐約市布魯克林區的大都會拘留中心（Metropolitan Detention Center）。

大都會拘留中心因環境惡劣而惡名昭彰，過去也曾關押多起聯邦案件的知名被告，包括饒舌歌手「吹牛老爹」（Sean "Diddy" Combs）、已破產的加密貨幣交易平台FTX創辦人暨執行長班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried），以及槍殺保險公司執行長的嫌犯孟喬內（Luigi Mangione）等人。

川普3日記者會前不久另公開一張馬杜洛被捕後照片，可見他身穿灰色運動服、手持塑膠水瓶，與其平時常以筆挺西裝或軍裝示人的形象形成強烈對比。

外媒評論員推測，這張照片可能帶有刻意羞辱的意味，但尚不清楚運動服是否為馬杜洛被帶走時原本穿著，或由美方人員提供。

此外，每日郵報稱，馬杜洛夫婦先前疑因擔心遭美軍逮捕，曾每晚更換睡眠地點以躲避追緝。

目前馬杜洛面臨多項毒品與武器相關罪名的指控，預計將於5日在曼哈頓聯邦法院正式出庭。

