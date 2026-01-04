委內瑞拉總統為何被送往紐約？2020年被紐約起訴未到案

載有委內瑞拉總統馬杜洛的美軍直升機，3日晚降落在紐約州機場，隨即被移往紐約市聯邦大都會拘留中心，預定5日首次出庭應訊。(路透)

委內瑞拉總統馬杜洛 及其妻子3日凌晨被美軍在官邸被押走，3日晚被送抵紐約市，準備受審，預計5日首次出庭，面對毒品和持有武器相關的指控。馬杜洛因已於2020年在紐約被起訴，但未到案，所以這一次才送到紐約來。

有線電視新聞網(CNN)3日下午報導，載有馬杜洛及其妻子的飛機已抵達位於紐約的司徒華國民兵空軍基地(Stewart Air National Guard Base)。

路透指一名司法部 官員表示，馬杜洛預計將於5日在曼哈頓聯邦法院首次出庭。

司法部指出，馬杜洛面臨毒品恐怖主義陰謀、持有機關槍等針對美國的罪行指控，馬杜洛夫婦已被紐約南區聯邦地區法院起訴。

CNN報導指出，馬杜洛及家人被送往紐約布魯克林拘留中心，最快可能下周就會展開初步審訊，被告有美國政府的指定律師。

紐約、華府與佛羅里達州聯邦檢察官在2020年川普 首任期間，以毒品恐怖主義陰謀、貪污、運毒等罪名，起訴包括馬杜洛與委國現任、前任官員等14人，懸賞金額是1500萬美元。川普政府再度就任後，去年提高馬杜洛的懸賞金至5000萬美元。

司法部3日公布的起訴書與2020年版本相近，被起訴者增加馬杜洛的妻子及擔任政府要職、明顯是接班人的兒子馬杜洛．蓋拉2人。

司法部長邦迪（Pam Bondi）公布的紐約南區聯邦地區法院起訴書指出，馬杜洛領導貪腐不適法政府超過十年，動用公權力保護推動運毒等非法行為，圖利委國政軍高層，馬杜洛家族成員大權在握，累積財富。

起訴書寫道，以毒品為基礎的貪腐集團圖利委國官員及其家族成員，委國向協助製造、運送古柯鹼至美國的毒品恐怖分子提供司法保護，這些人同樣因此獲利。