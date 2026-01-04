我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／栽川普手上 馬杜洛押解影片曝 還祝旁人「新年快樂」

得了委國失了台灣？美學者：川普戰術恐成北京對台樣板

委內瑞拉總統為何被送往紐約？2020年被紐約起訴未到案

編譯中心、記者劉梓祈╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
載有委內瑞拉總統馬杜洛的美軍直升機，3日晚降落在紐約州機場，隨即被移往紐約市聯邦大都會拘留中心，預定5日首次出庭應訊。(路透)
載有委內瑞拉總統馬杜洛的美軍直升機，3日晚降落在紐約州機場，隨即被移往紐約市聯邦大都會拘留中心，預定5日首次出庭應訊。(路透)

委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子3日凌晨被美軍在官邸被押走，3日晚被送抵紐約市，準備受審，預計5日首次出庭，面對毒品和持有武器相關的指控。馬杜洛因已於2020年在紐約被起訴，但未到案，所以這一次才送到紐約來。

有線電視新聞網(CNN)3日下午報導，載有馬杜洛及其妻子的飛機已抵達位於紐約的司徒華國民兵空軍基地(Stewart Air National Guard Base)。

路透指一名司法部官員表示，馬杜洛預計將於5日在曼哈頓聯邦法院首次出庭。

 司法部指出，馬杜洛面臨毒品恐怖主義陰謀、持有機關槍等針對美國的罪行指控，馬杜洛夫婦已被紐約南區聯邦地區法院起訴。  

CNN報導指出，馬杜洛及家人被送往紐約布魯克林拘留中心，最快可能下周就會展開初步審訊，被告有美國政府的指定律師。

紐約、華府與佛羅里達州聯邦檢察官在2020年川普首任期間，以毒品恐怖主義陰謀、貪污、運毒等罪名，起訴包括馬杜洛與委國現任、前任官員等14人，懸賞金額是1500萬美元。川普政府再度就任後，去年提高馬杜洛的懸賞金至5000萬美元。

司法部3日公布的起訴書與2020年版本相近，被起訴者增加馬杜洛的妻子及擔任政府要職、明顯是接班人的兒子馬杜洛．蓋拉2人。

司法部長邦迪（Pam Bondi）公布的紐約南區聯邦地區法院起訴書指出，馬杜洛領導貪腐不適法政府超過十年，動用公權力保護推動運毒等非法行為，圖利委國政軍高層，馬杜洛家族成員大權在握，累積財富。

起訴書寫道，以毒品為基礎的貪腐集團圖利委國官員及其家族成員，委國向協助製造、運送古柯鹼至美國的毒品恐怖分子提供司法保護，這些人同樣因此獲利。 

馬杜洛 司法部 川普

上一則

「實際上她沒有選擇」川普：委國副總統宣誓就任總統 願與美合作

下一則

馬杜洛被抓／川普暗示下一個古巴 魯比歐稱「古巴該擔心」

延伸閱讀

從司機到總統 馬杜洛統治委內瑞拉13年 任內經濟陷崩盤

從司機到總統 馬杜洛統治委內瑞拉13年 任內經濟陷崩盤
美推翻馬杜洛削弱古巴 魯比歐曾稱「古巴倒台畢生夢想」

美推翻馬杜洛削弱古巴 魯比歐曾稱「古巴倒台畢生夢想」
馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎

馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎
馬杜洛2020年已被起訴 紐約聯邦法院審訊眾所矚目

馬杜洛2020年已被起訴 紐約聯邦法院審訊眾所矚目

熱門新聞

委內瑞拉總統馬杜洛與妻子佛羅雷斯。（路透檔案照）

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

2026-01-03 11:11
國土安全部公布的新規生效，即日起含持有綠卡在內的非公民，出入境美國都一律要拍照。圖為海關要求入境者面對相機拍照。（美聯社）

國安部新規生效：含綠卡所有非公民 出入境要拍照

2025-12-27 04:58
哥倫比亞總統裴卓。（歐新社）

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

2026-01-03 16:03
一名德州居民正在填寫白卡申請表。法官29日裁定，衛生部自明年元月6日起，可與ICE共享「白卡」持有者的六項資料。(美聯社)

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

2025-12-31 09:04
川普總統在社群媒體發布馬杜洛在美國軍艦上的照片。（路透）

美國強擄馬杜洛 意欲何為？

2026-01-03 12:06
（取自白宮X帳號）

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

2026-01-03 11:38

超人氣

更多 >
抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」
才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」
美國強擄馬杜洛 意欲何為？

美國強擄馬杜洛 意欲何為？
川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼
美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境

美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境