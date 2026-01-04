我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／栽川普手上 馬杜洛押解影片曝 還祝旁人「新年快樂」

得了委國失了台灣？美學者：川普戰術恐成北京對台樣板

馬杜洛被抓／川普暗示下一個古巴 魯比歐稱「古巴該擔心」

編譯盧炯燊／綜合報導
川普總統在貼文照片顯示，他與國務卿魯比歐(右)、中情局長克利福(左)、及其他官員，3日在佛州海湖莊園觀看美軍對委內瑞拉採取行動的過程。(路透)
川普總統在貼文照片顯示，他與國務卿魯比歐(右)、中情局長克利福(左)、及其他官員，3日在佛州海湖莊園觀看美軍對委內瑞拉採取行動的過程。(路透)

川普政府活捉馬杜洛之後，下一個目標會是誰？答案似乎已浮出水面。總統川普說「古巴將是我們討論的議題之一」，國務卿魯比歐甚至向古巴發出警告說，「我會感到擔心！」

綜合多家媒體報導，川普3日佛州海湖莊園召開的記者會上，聲稱他的政府「希望與好鄰居作伴」，然而古巴「目前狀況不佳，是一個正在衰落的失敗國家。」

他又說，「從某種意義上說，我們想幫助古巴人民，也想幫助那些被迫離開古巴、生活在美國的民眾」，「古巴將是我們討論的議題之一。」

魯比歐接著向媒體指責古巴是「由一群無能、老態龍鍾的人統治，它沒有經濟，正處於徹底崩潰之中。」

他更聲稱，「所有幫助保護馬杜洛的衛兵、整個委內瑞拉間諜機構都是古巴人」，「令人驚訝的是，這個貧窮島國接管了委內瑞拉。」

本身是古巴後裔的魯比歐又說，「在某些情況下，委內瑞拉人面對的最大問題之一，是他們不得宣布脫離古巴獨立。從安全角度來看，古巴基本上對它(委內瑞拉)實行殖民統治。所以如果我在哈瓦那生活，而且在政府部門工作的話，我至少會感到有點擔心。」

在拉丁美洲，古巴一直獲得委內瑞拉以石油支持經濟、並派出人員支援馬杜洛政府，長期以來也是美國「後花園」的一根刺。因此在川普門羅主義2.0背景下，古巴極有可能會是下一個美國肅清的對象。

有媒體指出，川普曾有意接受馬杜洛以天然資源及外交利益作為交換條件，但最終為魯比歐說服，轉而高舉門羅主義2.0，美國的後花園絕對容下任何絲毫反美的勢力。

古巴政府沒有直接回應魯比歐的言論，只是發聲明指美國今次行動將破壞該地區的穩定，強調「我們鬥爭的決心堅定不移，只有一個選擇：保衛祖國，否則就去死」。

古巴外長羅德里格斯在X發文，譴責美國「軍事侵略及綁架其合法總統馬杜洛及夫人」，直斥是「國家恐怖主義行為」。

古巴 馬杜洛 委內瑞拉

上一則

委內瑞拉總統為何被送往紐約？2020年被紐約起訴未到案

下一則

川普繞過國會用兵委內瑞拉 民主黨人批如「伊拉克2.0」

延伸閱讀

從司機到總統 馬杜洛統治委內瑞拉13年 任內經濟陷崩盤

從司機到總統 馬杜洛統治委內瑞拉13年 任內經濟陷崩盤
美推翻馬杜洛削弱古巴 魯比歐曾稱「古巴倒台畢生夢想」

美推翻馬杜洛削弱古巴 魯比歐曾稱「古巴倒台畢生夢想」
馬杜洛2020年已被起訴 紐約聯邦法院審訊眾所矚目

馬杜洛2020年已被起訴 紐約聯邦法院審訊眾所矚目
馬杜洛被美軍抓捕後押至紐約 預計1/5首次出庭

馬杜洛被美軍抓捕後押至紐約 預計1/5首次出庭

熱門新聞

委內瑞拉總統馬杜洛與妻子佛羅雷斯。（路透檔案照）

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

2026-01-03 11:11
國土安全部公布的新規生效，即日起含持有綠卡在內的非公民，出入境美國都一律要拍照。圖為海關要求入境者面對相機拍照。（美聯社）

國安部新規生效：含綠卡所有非公民 出入境要拍照

2025-12-27 04:58
哥倫比亞總統裴卓。（歐新社）

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

2026-01-03 16:03
一名德州居民正在填寫白卡申請表。法官29日裁定，衛生部自明年元月6日起，可與ICE共享「白卡」持有者的六項資料。(美聯社)

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

2025-12-31 09:04
川普總統在社群媒體發布馬杜洛在美國軍艦上的照片。（路透）

美國強擄馬杜洛 意欲何為？

2026-01-03 12:06
（取自白宮X帳號）

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

2026-01-03 11:38

超人氣

更多 >
抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」
才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」
美國強擄馬杜洛 意欲何為？

美國強擄馬杜洛 意欲何為？
川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼
美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境

美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境