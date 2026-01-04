馬杜洛被抓／川普暗示下一個古巴 魯比歐稱「古巴該擔心」

川普總統在貼文照片顯示，他與國務卿魯比歐(右)、中情局長克利福(左)、及其他官員，3日在佛州海湖莊園觀看美軍對委內瑞拉採取行動的過程。(路透)

川普政府活捉馬杜洛 之後，下一個目標會是誰？答案似乎已浮出水面。總統川普說「古巴 將是我們討論的議題之一」，國務卿魯比歐甚至向古巴發出警告說，「我會感到擔心！」

綜合多家媒體報導，川普3日佛州海湖莊園召開的記者會上，聲稱他的政府「希望與好鄰居作伴」，然而古巴「目前狀況不佳，是一個正在衰落的失敗國家。」

他又說，「從某種意義上說，我們想幫助古巴人民，也想幫助那些被迫離開古巴、生活在美國的民眾」，「古巴將是我們討論的議題之一。」

魯比歐接著向媒體指責古巴是「由一群無能、老態龍鍾的人統治，它沒有經濟，正處於徹底崩潰之中。」

他更聲稱，「所有幫助保護馬杜洛的衛兵、整個委內瑞拉 間諜機構都是古巴人」，「令人驚訝的是，這個貧窮島國接管了委內瑞拉。」

本身是古巴後裔的魯比歐又說，「在某些情況下，委內瑞拉人面對的最大問題之一，是他們不得宣布脫離古巴獨立。從安全角度來看，古巴基本上對它(委內瑞拉)實行殖民統治。所以如果我在哈瓦那生活，而且在政府部門工作的話，我至少會感到有點擔心。」

在拉丁美洲，古巴一直獲得委內瑞拉以石油支持經濟、並派出人員支援馬杜洛政府，長期以來也是美國「後花園」的一根刺。因此在川普門羅主義2.0背景下，古巴極有可能會是下一個美國肅清的對象。

有媒體指出，川普曾有意接受馬杜洛以天然資源及外交利益作為交換條件，但最終為魯比歐說服，轉而高舉門羅主義2.0，美國的後花園絕對容下任何絲毫反美的勢力。

古巴政府沒有直接回應魯比歐的言論，只是發聲明指美國今次行動將破壞該地區的穩定，強調「我們鬥爭的決心堅定不移，只有一個選擇：保衛祖國，否則就去死」。

古巴外長羅德里格斯在X發文，譴責美國「軍事侵略及綁架其合法總統馬杜洛及夫人」，直斥是「國家恐怖主義行為」。