快訊

周潤發陪吃平價餐 發嫂「狀態不尋常」 凹陷臉頰引關注

吸毒又家暴…湯米李瓊斯愛女陳屍飯店 影帝爸哀痛發聲

川普打擊委內瑞拉未通報國會惹議 參院擬表決制衡

中央社／華盛頓3日電
委內瑞拉總統馬杜洛。（路透資料照片）
委內瑞拉總統馬杜洛。（路透資料照片）

美國今天對委內瑞拉發動「大規模打擊」，引發民主黨抨擊未取得國會授權就動武，也未依規定事先知會國會。民主黨參議員預計下周表決法案，意在阻止川普再次未經國會批准，進一步對委內瑞拉發動軍事行動。

美國攻擊委內瑞拉並抓捕長期執政的專制總統馬杜洛（Nicolas Maduro）之後，民主黨參議員凱恩（Tim Kaine）發布書面聲明表示，將在下周推動就「戰爭權力法案」（War Powers Resolution）進行表決。

美國憲法第一條第八款規定，國會擁有宣戰權。1973年的法律則要求總統動用美軍進行軍事行動時，需向國會說明。

他指出，國會早該重新確立其在戰爭、和平、外交與貿易議題上的憲法職權。這項跨黨派法案明確指出，除非經國會授權，美國不應與委內瑞拉交戰，「我們進入美國民主第250年，不能讓政權淪為當年建國者所逃離的暴政」。

參院軍事委員會民主黨籍首席議員里德（Jack Reed）也透過書面聲明表示，川普未經授權、未通知、也未向美國人民做出任何解釋，就對外國發動戰爭。無論接下來如何發展，川普都將承擔後果。

川普總統則於今天的記者會上指出，他之所以在對委內瑞拉採取行動前刻意未事先通知國會，是因為他不信任國會議員能保密。國務卿盧比歐（Marco Rubio）說，政府無法事先告知國會，是因這是一項「依情勢而定」（condition-based）的任務。

如果「戰爭權力法案」獲得通過，將要求川普若再採取進一步攻擊行動，須先獲得國會授權。

美國政治新聞網POLITICO指出，這次投票也將測試共和黨內部對川普強硬行動的支持度。以往限制川普動用軍力的提案因缺乏共和黨支持而失敗，但此次委內瑞拉行動引發的爭議，可能讓部分對緊張升級抱持疑慮的共和黨議員改變立場。

由於所有民主黨議員及共和黨參議員保羅（Rand Paul，提案發起人之一）預計會支持此案，只要再有三名共和黨議員倒戈，即可取得通過所需的51票。

不過，「戰爭權力法案」出了參院後，仍需眾院批准，並經川普簽署才能成為法律，預計川普將否決任何限制其三軍統帥權限的決議案。去年11月，參院否決由凱恩等人共同提出的委內瑞拉戰權決議案，當時共和黨只有保羅及阿拉斯加州參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）支持。

另一方面，報導指出，共和黨領袖圖恩支持逮馬杜洛，並肯定美軍執行「必要的任務行動」。他預期政府將就這項行動及其「綜合禁毒戰略」內容進行更多簡報。眾院議長強生（Mike Johnson）也對媒體表示，川普政府正在安排向國會議員簡報。

美軍斬首委國政權裡應外合內幕曝光 行前川普送1句祝福

