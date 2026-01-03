AP：斡旋加薩未果 調停俄烏無功 川普又發動新外交爭端

川普3日卻宣布成功推翻委內瑞拉馬杜洛政權，表示美國政府將「接管」委國直到其完成權力交接，要為委國迎來「和平正義」新時代。(路透)

川普 總統去年初剛上任時曾承諾要結束美國數十年來捲入海外紛爭的歷史，話語言猶在耳，川普3日卻宣布成功推翻委內瑞拉 馬杜洛（Nicolás Maduro）政權，並提出模糊計畫，表示美國政府將「接管」委國直到其完成權力交接，要為委國迎來「和平正義」新時代。

美聯社（AP）報導，美國推翻委內瑞拉強人政權的行動，已讓一直在努力適應「川普2.0」時代新常態的世界各國，陷入新的焦慮。因為很顯然，在川普充滿強大意志又肆無忌憚的國際外交治理行徑下，美國過去在戰爭與和平問題上試圖尋求全球共識的想法和做法，已然不再。

川普在佛州海湖莊園舉行的記者會中宣稱，「這是美國有史以來最驚人、最有效、最有力的軍事實力展示之一。」

川普推翻馬杜洛政權並決定在當地持續展示美國實力，究竟會為美國的對手如中國和俄羅斯 帶來什麼新啟示，仍有待觀察。

馬杜洛過去受到俄羅斯支持；在馬杜洛遭美國逮捕並引渡的同時，川普仍在敦促俄國總統普亭結束俄國對烏克蘭的戰爭。俄羅斯外交部3日在Telegram頻道發出聲明，譴責美國對委內瑞拉的「武裝侵略行為」；俄方聲明寫道：「委內瑞拉自主決定自身命運的權利必須受到保障，不受任何破壞，更遑論軍事干預。」

中國外交部同樣譴責美國的行動，稱其違反國際法和委內瑞拉主權。

美聯社報導，委國首都加拉加斯（Caracas）目前還沒有明顯的美國軍力存在跡象，但前路荊棘重重。白宮需要處理馬杜洛下台後可能出現的權力真空，要維持委內瑞拉穩定，也面臨種種複雜問題；儘管委內瑞拉擁有豐富的石油資源，但多年來飽受惡性通貨膨脹、食品和藥品短缺、人才流失等困擾。

對此，川普信心滿滿地表示，他將幫助委內瑞拉「再次偉大」，清除舊政府中的害群之馬；他還試圖向美國納稅人保證，美國不會因為協助加拉加斯受困其中。川普說：「這筆資金非常可觀，但我們花的每一分錢都會得到補償。」

部分民主黨人已立即對川普推翻馬杜洛的軍事行動提出批評。亞利桑那州聯邦參議員加列戈(Ruben Gallego)在X平台寫道，「這場戰爭是非法的；不到一年，我們就從世界警察變成了世界惡霸，真是太丟人了。我們沒有任何理由對委內瑞拉開戰。」