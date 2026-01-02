我的頻道

計程車司機暴衝撞人行道 首爾鬧區1死13傷

Grok新功能遭濫用改出不當影像 女控私照被「脫衣服」

川普放話「上膛待命」營救伊朗示威群眾 美官員：僅強烈警告

編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普2025年12月29日在佛州海湖莊園迎接以色列總理內唐亞胡。(美聯社)
美國總統川普2025年12月29日在佛州海湖莊園迎接以色列總理內唐亞胡。(美聯社)

伊朗國內因經濟與財政的雙重困境引爆反政府示威潮，美國總統川普2日在真實社群發文揚言，若伊朗當局殺害抗議人士，美國將「前去營救」。不過，美方官員向CNN表示，川普此舉主要是試圖向伊朗發出「強烈警告」。中東地區美軍兵力截至目前並未出現重大變動，也未採取任何直接行動。

川普在「真實社群」寫道：「如果伊朗開槍並暴力殺害和平抗議者，這向來是他們的慣例，美國將前去營救。我們已經上膛待命，隨時準備行動。」一位白宮官員說：「就目前而言，這是一項強烈警告，據我所知，尚未採取任何行動。」

▲ 貼文來源：TruthSocial＠realDonaldTrump（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

川普發文立即引發伊朗官員的強烈反應，伊朗最高領袖顧問夏卡尼以包含簡體中文在內的多種語言發文表示：「伊朗人民對美國的『營救』遭遇並不陌生，從伊拉克、阿富汗到加薩，過往的經歷都歷歷在目。任何以藉口干涉伊朗安全的企圖，都必將遭到伊朗的斷然拒絕，並招致令人遺憾的後果。」

夏卡尼還指出：「國家安全是伊朗的底線，絕非冒險推文的素材。」

▲ 貼文來源：X＠alishamkhani_ir（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

儘管川普的言論帶有軍事暗示，一名美方官員表示，美軍兵力部署並未出現重大調整，中東地區也未展開任何相關準備。美國中央司令部拒絕置評。CNN已聯繫白宮尋求回應。

知情官員透露，美國有多種方式可以支援伊朗抗議者，其中包括拜登政府在2022年大規模抗議期間曾採取的措施，例如透過衛星強化網路連線，以阻撓德黑蘭當局切斷資訊流通，但多數不涉及全面軍事介入。

伊朗 川普 白宮

社安基金只能撐6年 期中選後新國會難題

川普以國安為由 強制「瀚孚光電」剝離涉美晶片資產

川普老了嗎？他自信基因好：閉眼是放鬆 聽不清是現場太吵

川普：若伊朗殺害示威者 美國將前往救援

綠營大老發聲：川普冷對中國軍演 對台海極具危險

川普坦承服用過量阿斯匹靈 「不想讓黏稠血液流過心臟」

