馬杜洛表態願和美國談毒品走私問題 但拒談CIA炸毀碼頭設備事件

委內瑞拉總統馬杜洛鬆口，願意與美國談毒品走私問題。(路透)

委內瑞拉 總統馬杜洛(Nicolas Maduro)元旦當天於國營電視台播出的預錄專訪中說，委國願意跟美國針對打擊毒品走私展開協商談判，但不願評論美國中央情報局(CIA)上周主導的炸毀委國碼頭行動，川普 政府認為這座碼頭是毒品黑幫作業地點。

馬杜洛接受專訪時重申，美國連續幾個月不斷施壓，企圖逼迫委內瑞拉政權更替並取得委國豐富的石油 庫存，2025年8月美軍在加勒比海大規模部署就是施壓行動的開始。

馬杜洛說：「他們想要什麼？顯然他們企圖透過威脅、恐嚇及武力強行介入。」他表示，現在已經到了兩國開始認真對話時候，手裡要有數據為根據。

他表示：「美國政府知道這點，因為我們告訴他們的多位發言人，表明如果美方想要認真討論打擊毒品走私的協議，我們已經準備好了。」

他說，如果美國想要石油，委內瑞拉已經做好迎接美國投資的準備，像雪佛龍公司(Chevron Corp)一樣，「不管他們想在何時、何地或如何投資都可以」。

雪佛龍公司是唯一出口委內瑞拉原油到美國的大型石油企業。委內瑞拉擁有全世界最豐富的油礦之一。

這段專訪是在跨年夜錄製，就在馬杜洛接受訪問的同一天，美軍宣布對五艘毒品走私船隻發動攻擊。根據川普政府公布統計，美國攻擊運毒船隻累計35次，至少造成115人死亡，受害者包括委內瑞拉公民。

川普總統表示，這些軍事攻擊是避免毒品流入美國的必要升級，美國正與毒品黑幫處於「武裝衝突」(armed conflict)狀態。

美聯社報導，兩名了解任務細節的知情人士要求匿名受訪時說，中情局上周主導了一次無人機攻擊，鎖定目標是委國毒品集團使用的碼頭。這是美國對運毒船隻發動攻擊以來，第一次針對委內瑞拉本土展開的攻擊行動，意味著川普政府對馬杜洛擴大施壓。馬杜洛被美國指控從事毒品恐怖主義。

馬杜洛接受專訪時，被問到在美國在委國國土展開的攻擊行動。他表示：「幾天之後將會討論此事。」