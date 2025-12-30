內唐亞胡會川普 川：伊朗若重建核子計畫 美將再次攻擊

川普總統29日在佛州海湖莊園會見以色列總理內唐亞胡。(路透)

川普 總統29日在佛州海湖莊園會見以色列 總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)時先提到伊朗 ，警告伊朗若試圖重建核子計畫，美國可能會發動進一步的軍事打擊；接著談到希望盡快達成加薩協議的第二階段，但哈瑪斯必須解除武裝。

美聯社、華爾街日報報導，川普與內唐亞胡會晤開始時表示，將支持以色列發動攻擊阻止伊朗重新儲備飛彈；他說，「如果他們繼續發展飛彈，那麼是的…如有必要，美國將立即採取行動。我聽說伊朗正試圖重建核武庫，如果他們真的這麼做，我們就必須摧毀他們。我們會狠狠打擊他們，但希望這種情況不會發生。」

川普此前堅稱美國6月打擊伊朗大型核濃縮設施徹底摧毀了其核子能力，但在內唐亞胡的敦促下，川普又說那些地點之外也可能發生可疑核子活動。

至於以哈停火，休戰的第一階段於10月開始，最初被劫持的251名人質中，除一名外其餘所有人均已獲釋(或已死亡)。川普主導的停火基本上維持住，但最近進展放緩，雙方都互相指責對方的違法行為，美國、以色列和阿拉伯國家對下一步怎麼走也意見分歧。

第二階段將在由川普擔任主席的和平委員會監督下，重建一個非軍事化的加薩地帶，巴勒斯坦組成一個技術官僚、非政治化的委員會，在和平委員會之下管理加薩日常事務。有許多棘手的後勤和人道主義問題需要解決，包括如何重建加薩、解除哈瑪斯武裝、建立「國際穩定部隊」的安全機構。哈瑪斯表示願意討論「凍結或儲存」其武器，但堅持只要以色列佔領巴勒斯坦領土，它就有權武裝抵抗。