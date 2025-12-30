我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華男透過中間人匯款回中國 卻被指是「贓款」

時間不夠用 收納師：年末只要整理「這三處」就夠了

川普稱川澤會「極佳」 美允供15年安全保證 烏盼達50年

編譯季晶晶、盧思綸／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統(右)在佛州海湖莊園與烏克蘭總統澤倫斯基商談俄烏戰爭和平協議，會後兩人出席聯合記者會。(路透)
川普總統(右)在佛州海湖莊園與烏克蘭總統澤倫斯基商談俄烏戰爭和平協議，會後兩人出席聯合記者會。(路透)

川普總統與烏克蘭總統澤倫斯基28日在佛州海湖莊園會談，會後川普宣稱會談「極佳」，在結束俄烏戰爭的關鍵議題上「可能已非常接近」達成協議，若順利戰爭可能在「幾周內」結束。澤倫斯基則說，美國同意提供15年安全保證，烏克蘭正在爭取延長。

川普說，雙方在推動停戰方面「已取得重大進展」。他同時警告，戰爭「若不結束，就會拖很久，還會有數百萬人繼續喪生」。

澤倫斯基說，美烏一致認為，安全保證是實現長久和平的關鍵，相關細節仍將持續推進。澤倫斯基29日對記者表示，美方同意提供烏克蘭15年安全保證，但烏方希望期限可延長為30至50年。他說，已向川普表達訴求，川普仍在考慮。

澤倫斯基表示，和平方案約完成九成，主要分歧在札波羅熱核電廠未來控制與運作以及領土問題，包括俄方要求烏軍撤出頓巴斯地區。

澤倫斯基說，若方案通過，將是「史上最強協議」，希望交付全民公投。公投至少需60天準備期，且必須停火以確保安全，但俄羅斯對此態度消極。

他重申，和平方案必須是具法律效力的文件，須經美國國會及歐洲議會通過，國際部隊駐守亦是重要保障之一。

川普被問及是否已就頓巴斯自由貿易區達成協議時，表示此議題「仍未解決，但已大幅接近共識」。澤倫斯基則強調，必須尊重烏克蘭的領土與人民，烏克蘭對頓巴斯的立場「非常明確」，且與俄羅斯的主張不同。

俄國堅持烏克蘭撤離並割讓頓巴斯，烏克蘭則提議俄烏各自後撤並在當地建立自由貿易區等構想，但遭俄國拒絕。此一領土問題，仍是和平協議的最大癥結。

至於被俄軍控制的烏克蘭札波羅熱核電廠，川普聲稱，俄羅斯總統普亭「正在與烏克蘭合作，讓核電廠重新運作」，並表示俄方「希望看到核電廠重新啟用」，還說普亭「並沒有用飛彈攻擊那裡」。

澤倫斯基此時似乎輕微搖了搖頭，但仍保持鎮定。

事實上，烏克蘭已多次排除與俄羅斯共同營運該設施的可能性；澤倫斯基提議由烏克蘭與美國掌控核電廠。

川普還提到，將會有一項「強而有力的」安全協議，但具體內容仍待釐清。會後，川普與澤倫斯基也與法國、芬蘭、波蘭、挪威、義大利、英國及德國的領導人，以及北約秘書長和歐盟執委會主席進行通話。

金融時報報導評論，目前看來，美烏會談並未取得重大進展，目前俄烏在最具爭議的領土問題上仍懸而未決。

烏克蘭 澤倫斯基 川普

上一則

內唐亞胡會川普 川：伊朗若重建核子計畫 美將再次攻擊

下一則

彭博：習近平乘「川普東風」在外交貿易上凱旋 2026年有2目標

延伸閱讀

放話「打趴伊朗」 川普警告：不要浪費美國B-2轟炸機燃料

放話「打趴伊朗」 川普警告：不要浪費美國B-2轟炸機燃料
淡化解放軍環台軍演威脅 川普會內唐亞胡後記者會5重點

淡化解放軍環台軍演威脅 川普會內唐亞胡後記者會5重點
川普稱1月宣布Fed新主席 白宮宴會廳有爭議卻再以翻修問題揚言告鮑爾

川普稱1月宣布Fed新主席 白宮宴會廳有爭議卻再以翻修問題揚言告鮑爾
川普佛州會內唐亞胡 談加薩計畫第2階段

川普佛州會內唐亞胡 談加薩計畫第2階段

熱門新聞

國土安全部公布的新規生效，即日起含持有綠卡在內的非公民，出入境美國都一律要拍照。圖為海關要求入境者面對相機拍照。（美聯社）

國安部新規生效：含綠卡所有非公民 出入境要拍照

2025-12-27 04:58
為應對ICE攔查，許多民眾出門已隨身帶護照，證明身分。圖中的墨西哥移民母親，把她的墨西哥護照和女兒的美國護照收在一起。(美聯社)

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

2025-12-24 05:27
哈塞特接受訪問時表示，明年凡是加班的勞工、年長者，或者有小費收入的人，都將獲得巨額的退稅。圖為堪薩斯州一家燒烤餐廳。(路透)

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

2025-12-22 19:53
川普總統22日在佛州海湖莊園宣布美國海軍新的黃金艦隊計畫，推出「川普級」新型戰艦，身旁示意圖寫著首艦名稱為「挑戰號」。(路透)

世界歷史上最大戰艦 川普宣布建造2艘全新「川普級」戰艦

2025-12-22 19:36
美國貿易代表署12月23日宣布，將對中國輸美半導體加徵關稅，但把啟動時間延後到2027年6月。(路透)

美宣布對中晶片加徵關稅2027年6月生效 中國回應了

2025-12-23 19:40
小布希總統的堂弟喬納森布希(右一)參選緬因州長。(美聯社)

甘迺迪、布希、裴洛西…大批政治世家新生代 投入2026選舉

2025-12-26 05:23

超人氣

更多 >
台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」
為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？

為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？
為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大
習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩
以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對