川普稱川澤會「極佳」 美允供15年安全保證 烏盼達50年

川普總統(右)在佛州海湖莊園與烏克蘭總統澤倫斯基商談俄烏戰爭和平協議，會後兩人出席聯合記者會。(路透)

川普 總統與烏克蘭 總統澤倫斯基 28日在佛州海湖莊園會談，會後川普宣稱會談「極佳」，在結束俄烏戰爭的關鍵議題上「可能已非常接近」達成協議，若順利戰爭可能在「幾周內」結束。澤倫斯基則說，美國同意提供15年安全保證，烏克蘭正在爭取延長。

川普說，雙方在推動停戰方面「已取得重大進展」。他同時警告，戰爭「若不結束，就會拖很久，還會有數百萬人繼續喪生」。

澤倫斯基說，美烏一致認為，安全保證是實現長久和平的關鍵，相關細節仍將持續推進。澤倫斯基29日對記者表示，美方同意提供烏克蘭15年安全保證，但烏方希望期限可延長為30至50年。他說，已向川普表達訴求，川普仍在考慮。

澤倫斯基表示，和平方案約完成九成，主要分歧在札波羅熱核電廠未來控制與運作以及領土問題，包括俄方要求烏軍撤出頓巴斯地區。

澤倫斯基說，若方案通過，將是「史上最強協議」，希望交付全民公投。公投至少需60天準備期，且必須停火以確保安全，但俄羅斯對此態度消極。

他重申，和平方案必須是具法律效力的文件，須經美國國會及歐洲議會通過，國際部隊駐守亦是重要保障之一。

川普被問及是否已就頓巴斯自由貿易區達成協議時，表示此議題「仍未解決，但已大幅接近共識」。澤倫斯基則強調，必須尊重烏克蘭的領土與人民，烏克蘭對頓巴斯的立場「非常明確」，且與俄羅斯的主張不同。

俄國堅持烏克蘭撤離並割讓頓巴斯，烏克蘭則提議俄烏各自後撤並在當地建立自由貿易區等構想，但遭俄國拒絕。此一領土問題，仍是和平協議的最大癥結。

至於被俄軍控制的烏克蘭札波羅熱核電廠，川普聲稱，俄羅斯總統普亭「正在與烏克蘭合作，讓核電廠重新運作」，並表示俄方「希望看到核電廠重新啟用」，還說普亭「並沒有用飛彈攻擊那裡」。

澤倫斯基此時似乎輕微搖了搖頭，但仍保持鎮定。

事實上，烏克蘭已多次排除與俄羅斯共同營運該設施的可能性；澤倫斯基提議由烏克蘭與美國掌控核電廠。

川普還提到，將會有一項「強而有力的」安全協議，但具體內容仍待釐清。會後，川普與澤倫斯基也與法國、芬蘭、波蘭、挪威、義大利、英國及德國的領導人，以及北約秘書長和歐盟執委會主席進行通話。

金融時報報導評論，目前看來，美烏會談並未取得重大進展，目前俄烏在最具爭議的領土問題上仍懸而未決。