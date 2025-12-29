川澤協商仍存關鍵分歧 克宮：俄美皆認停火延長衝突

我的頻道

編譯俞仲慈／綜合報導
川普總統(右)在佛州海湖莊園與烏克蘭總統澤倫斯基商談俄烏戰爭和平協議，會後兩人出席聯合記者會。(路透)
川普總統28日在佛羅里達州海湖莊園(Mar-a-Lago)與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)舉行會談，針對俄烏戰爭和平方案，雙方均持審慎樂觀態度，但仍有多項關鍵議題尚待解決，尤其俄方是否接受依然是個未知數。但是在會談開始前數小時，川普與俄羅斯總統普亭先通了電話。

據華盛頓郵報報導，川普與澤倫斯基及幕僚進行數小時會談後表示，美烏俄三方磋商明年元月繼續進行：「這不是一天就能達成的協議。這非常複雜。」並透露仍有部分爭議尚未解決；他說：「我想數周後我們會知道結果，這是一場非常艱難的談判。」

由於俄軍27日繼續轟炸烏克蘭首都基輔，外界質疑普亭追求和平的誠意，不過川普與普亭進行電話交談後，對於俄烏停戰仍深具信心：「俄羅斯希望看到烏克蘭獲得成功。」並透露與澤倫斯基會晤後將再次致電普亭。

普亭外交顧問鄂夏柯夫(Yuri Ushakov)也透露兩國元首通話氣氛友好且務實，並強調：「俄羅斯與美國立場一致，認為烏克蘭和歐洲方面提出的暫時停火方案只會延長衝突，導致戰事再度爆發。」主張基輔需要針對烏東頓巴斯(Donbas)地區等多項主張應做出「大膽、負責任的政治決定」，以實現「全面停止」的敵對行動。

由於俄烏停火仍存有諸多棘手問題，因此川普和澤倫斯基在會談結束後，雙雙致電歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)以及芬蘭、法國、德國、英國和波蘭等多國領導人，澤倫斯基重申：「烏克蘭已做好和平準備。」

根據報導，澤倫斯基此次訪美提出20點計劃，並宣稱獲得白宮「大致同意」：「順便帶一句，90%內容均是雙方團隊完成。」計畫重點包括美國提供防止俄羅斯再度侵略的安全保障、設定烏克蘭加入歐盟時間表以及歐洲國家提供軍事支援的承諾。

川普會前指出，雖然安全協議細節尚未確立，但「一定會有一項安全協議，而且是強有力的協議」，不過最敏感的爭議仍是領土，烏克蘭上月拒絕俄方要求自頓內次克(Donetsk)部分地區撤軍以建立非軍事區的主張，澤倫斯基提議雙方同步撤離並設立由國際部隊與監督機構進駐的經濟自由區，並計畫擴大對俄羅斯施壓：「俄羅斯總是在找不同意的藉口，如果莫斯科拒絕新草案，就代表施壓還不夠力。」

報導指出，普亭一再拒絕停火提議，無意與其宣稱的非法領導人澤倫斯基會面，也從未放棄吞併烏克蘭領土的野心，不過川普認為，如果基輔同意割讓頓巴斯地區，同時西方國家提供經濟誘因讓俄羅斯重返全球經濟，仍有望說服普亭結束戰爭。

