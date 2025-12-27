我的頻道

年終回顧…扛住川普關稅風暴 彭博：永遠不要低估中國

不只iPhone摺疊機 WSJ盤點2026年改變生活的科技趨勢

美軍今年空襲6地區 赫塞斯：將繼續打擊IS

編譯盧炯燊／綜合報導
川普25日下令，美軍向位於奈及利亞西北方的伊斯蘭國基地攻擊，發射包括戰斧飛彈在內的導彈。(路透)
川普25日下令，美軍向位於奈及利亞西北方的伊斯蘭國基地攻擊，發射包括戰斧飛彈在內的導彈。(路透)

川普自二次入主白宮以來，一直將自己標榜為「和平總統」，聲稱他避免了六場戰爭，一再認為理應獲得諾貝爾和平獎，但事實是在即將結束的2025年裡，美軍就對多個國家發動空襲，最新是25日聖誕節晚間宣布，對奈及利亞西北部的伊斯蘭國(IS)恐怖分子發動強大而致命的打擊。

新聞周刊就此詳細列出美國在2025年的空襲清單，指出這些軍事活動已引發外界對美國政府的質疑，多國政府及民間團體更表示擔憂。

在最新宣布打擊奈及利亞西北部的IS恐怖分子之前，美國在12月初，對敘利亞境內的IS恐怖分子、基礎設施及武器庫發動了連串空襲，以報復針對美軍人員的致命襲擊。

當時國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)聲言，「在川普總統的領導下，美國將毫不猶豫的保衛我們的人民」。

由於要迫使委內瑞拉總統馬杜洛下台，美國以打擊「毒品恐怖主義網絡」為由，對委國及其附近海域、加勒比海及東太平洋一帶海域的船隻發動近30次空襲，擊斃超過100人。

往前推至6月，美國空襲伊朗多個核設施，聲稱行動中「摧毀」了德黑蘭研發實用核武的能力，然而相關說法一直受到質疑。反而招來伊朗向以色列發射導彈報復。

在川普回朝僅三個月，美軍在4月大規模空襲葉門紅海沿岸，一個由青年運動(Houthis，又稱胡塞武裝)控制的主要港口，以回應對方向美國戰機發射地對空導彈事件，美國中央司令部稱該港口已被摧毀。

在2月，川普向索馬利亞一名IS高層及其隨行成員展開「精確軍事空襲打擊」。

對奈及利亞西北部的IS恐怖分子作出空襲打擊後，接下來將會發生什麼沒有人可以預料，但普遍認定這次空襲後可能為美國干預其他恐怖主義和有組織犯罪熱點地區建立先例。

赫塞斯已在X發文：「戰爭部時刻準備著，IS已體會到了這一點」。

