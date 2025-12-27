轟炸奈及利亞 川普將美國捲入一場長期混戰

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
川普總統25日表示，由於伊斯蘭國(Islamic State)民兵組織在區域內殘害基督徒，已下令美軍針對奈及利亞境內伊斯蘭國目標完成「多次完美攻擊」。(美聯社)
川普總統25日表示，由於伊斯蘭國(Islamic State)民兵組織在區域內殘害基督徒，已下令美軍針對奈及利亞境內伊斯蘭國目標完成「多次完美攻擊」。華盛頓郵報26日報導，安全專家警告說，川普空襲奈及利亞等於讓美國捲入一場複雜、漫長的衝突，川普政府官員似乎對局勢沒有完全了解。

川普25日說美軍對「伊斯蘭國恐怖份子人渣」(ISIS Terrorist Scum)發動強而有力攻擊，來自西方國家與奈及利亞的安全專家表示，這是美國數十年來第一次對奈及利亞發動類似攻擊，人口約2億3000萬人的奈及利亞，穆斯林與基督徒大約各半。安全專家說，伊斯蘭國武裝民兵在奈及利亞北部的暴力活動，其實不只針對基督徒而已，穆斯林同樣深受其害。

這次遭到美軍空襲的索科托州(Soboto)，居民以穆斯林為主。非政府機構「武裝衝突地點和事件資料組」(Armed Conflict Location and Event Data Project)指出，近來在索科托州發生的暴力事件主要與聖戰恐怖組織拉庫拉瓦(Lakurawa)有關。雖然ACLED等分析報告認為拉庫拉瓦與伊斯蘭國有關，其他專家則研判拉庫拉瓦是與蓋達組織(Al Qaeda)的「伊斯蘭和穆斯林支持組織」(JNIM)有關。

目前在西非私人顧問機構任職的前國務院顧問柏納(Aneliese Bernard)表示，從地點看來，即使拉庫拉瓦民兵25日遭遇攻擊，也不可能是高階成員，但這波攻擊卻讓美國在非洲的軍事活動大幅升級，就連聖戰組織博科聖地(Boko Haram)2010年中期在奈及利亞查德湖(Lake Chad)頻頻攻擊時，美國也不曾出此重手。

ACLED資深非洲分析師塞華特(Ladd Serwat)說，過去幾周對美國官員針對奈及利亞暴力做簡報時，一再強調基督徒受害人數遭到誇大。他說：「在沒有顧慮細節分寸拿捏的情況下，我擔心這代表當地平民死傷的風險極高。」

非營利機構「良政非洲」(Good Governance Africa)研究員薩穆爾(Malik Samuel)說，川普處理暴力的決策受到誤導。

