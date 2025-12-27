奈及利亞政府助美空襲IS「保護所有宗教」 深夜巨響居民驚逃

在美軍25日晚上對伊斯蘭國發動攻擊後，村民26日一早查看遭到攻擊的殘破屋宇。（路透）

川普 總統25日下令美軍空襲奈及利亞境內伊斯蘭國(IS)恐怖分子，這項軍事行動事前獲得奈國政府協助與同意，以保護該國所有宗教信徒，川普告訴政治新聞網站Politico說，他故意拖延一天到聖誕節 攻擊，送給伊斯蘭國一個「聖誕禮物」。

美國有線新聞網(CNN)報導，川普說這次攻擊原本要早一天，但他刻意延後一天讓對手措手不及，徹底擊毀了伊斯蘭國的基地。

國防部 公布戰斧飛彈發射畫面，顯示驚人的威力，當地居民深夜被爆炸聲響驚醒，一度以為發生墜機空難，慌忙逃命。

據路透報導，川普25日在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)宣布：「今晚我以美國三軍統帥身分下令，對奈及利亞西北部IS武裝分子發動強大的致命打擊，這批人鎖定無辜基督徒，殘忍殺害，嚴重程度實為多年來、甚至數世紀以來罕見。」並揚言如果武裝分子繼續殺害基督徒，美軍將發動更多攻擊行動：「我先前就警告過這批武裝分子，如果不停止殺戮基督徒，將會付出慘痛代價，今晚，他們終於要付出代價。」

奈國外長圖杜加爾(Yusuf Maitama Tuggar)則出面表示攻擊行動籌畫已久，是針對「恐怖分子」的「聯合行動」，強調「與任何特定宗教無關」，盡管並未點名IS，但不排除未來進行更多空襲行動，後續將取決於「兩國領導人決定」。

報導指出，美軍自11月下旬開始在奈國境內蒐集軍事情資，獲得該國政府協助，奈國外交部透過社群平台X證實：「這使得鎖定奈及利亞北部地區恐怖分子的空襲行動得以精準打擊。」同時國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)也在X發文感謝奈國政府並重申：「後續行動即將展開……」

根據五角大廈公布的影片顯示，至少有一枚飛彈從勃克級驅逐艦發射，國防部官員也透露此次空襲目標鎖定ISIS旗下多名特定的武裝分子。

美聯社報導則指出，25日深夜，奈國賈伯村(Jabo)40歲農民馬達波(Sanusi Madabo)準備就寢時，突然聽到一聲巨響，原以為是飛機墜毀，趕緊與妻子逃出住處，發現戶外滿天通紅並持續數小時之久；他說：「幾乎就像白晝一樣。」事後才得知原來是美軍針對附近IS營區發動的空襲行動。

擁有2億2000萬人口的奈及利亞，國內基督徒與穆斯林人口幾乎相等，宗教衝突不斷，因此總統提努布(Bola Ahmed Tinubu)藉著聖誕賀詞呼籲「不同宗教信仰者」致力國家和平，並重申：「我將竭盡全力維護奈及利亞宗教自由，保護基督徒、穆斯林與所有國人免受暴力傷害。」