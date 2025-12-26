CNN點名2026權力關鍵年 全球7大事「台海入列」

有線電視新聞網(CNN)全球事務專家麥格克(Brett H. McGurk)撰文分析，從委內瑞拉、俄烏戰爭、台海情勢、以色列 和伊朗 ，以及人工智慧(AI)等七大全球議題來看，2026將成全球權力的關鍵年。

麥格克曾任職前總統小布希、歐巴馬與拜登政府國安高層，他臚列的七大議題為：

委內瑞拉對峙

川普 政府已在加勒比海與西大西洋部署冷戰高峰期以來最大規模艦隊，對所謂毒品走私目標發動近30次攻擊，引發爭議。麥格克指出，這些形同以軍事力量迫使「政權更迭」政策，美方似乎希望委總統馬杜洛自行下台，但歷史上鮮少靠經濟制裁與外部威脅，迫使強人政權垮台的案例。

俄烏戰爭

俄羅斯全面入侵烏克蘭將於2026年2月邁入第五年，交戰方在接近精疲力竭時可能走向和平，或採取更冒險的賭注來打破僵局。川普正推動以烏克蘭割地來換取安全保證的和平協議，但普丁迄今沒有點頭的跡象。麥格克認為俄烏戰爭的關鍵，可能不在前線，而在華府是否持續支持烏克蘭。

台海局勢

中俄和伊朗和北韓被稱為CRINK集團，這四國合作企圖打造一個分裂的世界秩序。川普上周批准史上規模最大的對台軍售案，總額近110億美元。與此同時，中國也被外界認為正加緊整備軍力，目標在2027年前具備侵台能力。

外界預期，川普明春與中國國家主席習近平舉行高峰會時，台灣將成為議題之一。全球多數晶片產自台灣；若中犯台造成的衝擊預估近10兆美元。麥格克指出，川普北京行，勢必受到高度關注，一如諺語所說：「不在談判桌上，就會成為菜單上選項。」這句話出自前國務卿布林肯，意指在國際事務中，如果一個國家不積極參與決策(坐在餐桌上)，就可能被其他強權擺佈(成為菜單上的選擇，任人宰割)。

以色列關鍵選舉

以色列在軍事上取得重大成果，哈瑪斯與真主黨領導層遭殲滅，伊朗影響力削弱。不過，由於內部的分裂，將軍事勝利無法轉化為政治與外交成果。以色列必須在明年10月底之前舉行國會選舉，結果將決定以色列能否以較溫和或團結的新聯合政府，並推進「亞伯拉罕協議」；若選後仍陷入僵局或維持現狀，以色列恐錯失一次重塑中東外交版圖的歷史契機。

伊朗局勢

伊朗原本在中東地區展現強大實力與影響力，但在哈瑪斯襲擊以色列後，一切全然改變。不但多名領袖遭剷除、代理人網絡被瓦解、防空系統被摧毀、核設施受重創，敘利亞盟友也出走，國內經濟凋敝，加上86歲最高領袖哈米尼(Ali Khamenei)傳健康不佳，接班人選遲未明朗，為政權穩定埋下變數。

恐怖主義再度升溫

麥格克警告，全球恐怖攻擊正回升。2014至2020年全球恐攻數量下降近60%，然而受到哈瑪斯攻擊以色列的影響，全球2022到2025年暴力事件與死亡人數再度攀升。他呼籲，美國與盟友須強化跨國執法合作，以遏止極端組織死灰復燃。

AI革命

AI已成為美中視為攸關存亡的競爭領域。中國2025年推出低成本高效能模型DeepSeek R1，「凸顯原本以為擁有的技術優勢會多麼迅速地流失」。美一方面強化出口管制與盟友合作，另一方面卻面臨電力不足、國內政治反彈等限制。麥格克指出，一如冷戰時期，全球技術競爭與國內政治壓力間的衝突恐攀升。

然而在AI技術進展迅速、政策辯論不斷與地緣政治競爭之間的拉扯將加劇，這些因素交互作用下，恐讓AI成為形塑未來全球政治的關鍵力量之一。