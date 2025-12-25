我的頻道

中國對美稀土出口留下2伏筆 2026年恐觸發新一輪衝突

阿肯色州開出勁球頭獎 一注獨得 18.2億史上第二高

海防隊人力不足 追蹤5天仍難登上第3艘委內瑞拉油輪

編譯盧炯燊／綜合報導
美國海岸防衛隊日前追蹤第三艘從委國開出油輪，因人手不足仍無法登輪扣船。圖為司法部公布12月初美軍在委國外海扣押油輪的資料畫面。(路透)
美國與委內瑞拉關係持續緊張，美國官員透露白宮已下令美軍在未來至少兩個月內，專注「隔離」(quarantine)委內瑞拉石油，到目前已在委國鄰近海域扣押兩艘受制裁油輪，然而消息指美國海防隊資源不足，迄今尚未派人登上自21日起，一直追蹤的第三艘油輪。

路透引述美國一位官員及另一知情人士，海防隊目前正等待增援部隊到來，才有可能會嘗試登上遭跟隨迄今已有五天的「貝拉1號」（Bella 1）油輪。

「貝拉1號」一直遭追隨，但拒絕海防隊人員登船，海防隊只能依海上安全回應小組(Maritime Security Response)的兩支隊伍，以另一方式登船，例如從直升機游繩而下。

這也凸顯了負責執法行動的海防隊資源有限，難以配合川普政府全面扣押委國油輪的願望。按照法律，美國海軍不能執法，包括登船及扣押的執法行動只能由海防隊負責，話雖如此，海岸防衛隊雖然有權力，但受過此類登船訓練的人員數量有限。

美國在12月10日打響扣押行動，司法部長邦迪發布了一段45秒的視頻，視頻顯示兩架直升機接近「船長號」(Skipper)油輪，幾名身穿迷彩服的武裝人員從船上繩降而上。國土安全部20日發布視頻，疑似海防隊員在「福特」號航空母艦上準備出發，扣押「世紀號」(Centuries)油輪，即扣押的第二艘。

曾有不願透露姓名的美國官員表示，「福特號」上的海上安全回應小組人員，由於距離「貝拉1號」油輪太遠，無法執行登船行動，但實際問題是人手不足。

由於海防隊拒絕對有關報導置評，路透也無法確定海防隊尚未扣押「貝拉1號」的真正原因，因此有可能最終選擇不扣押的做法。

今年6月海岸防衛隊司令倫迪上將（Admiral Kevin Lunday）向國會表示，海岸防衛隊正面臨一場持久且嚴重的危機。他形容「自二戰結束以來的80年間，美國的海防戰備水準從未如此低下，而且水準正持續下降」。

