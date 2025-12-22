普亭有意對話馬克宏 法國總統府：為烏克蘭爭取和平

我的頻道

編譯中心／綜合報導
俄國總統普亭(右)表示願意與法國總統馬克宏(左)會面，馬克宏立即表示歡迎。但俄方否認將安排美俄烏三方會談。(路透)
俄國總統普亭(右)表示願意與法國總統馬克宏(左)會面，馬克宏立即表示歡迎。但俄方否認將安排美俄烏三方會談。(路透)

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）表態願意與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）對話，法國總統府對此表示歡迎。此前，馬克宏表示，歐洲應再次與俄羅斯接觸，以推動結束烏克蘭戰爭。

法新社報導，艾里賽宮（Elysee Palace）表示：「法國方面歡迎克里姆林宮（Kremlin）公開同意展開對話的立場。我們將在未來幾天內決定最佳的推進方式。」

法國總統府強調，任何與俄羅斯的對話，都將在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）及歐洲盟友完全知情的情況下進行，其目標仍是為烏克蘭爭取「穩固且持久的和平」。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）先前表示，普亭在俄羅斯國營通訊社「俄羅斯新聞社」（RIA Novosti）刊出的專訪中，「表達了與法國總統展開對話的意願」。

馬克宏本周稍早表示，他認為歐洲應重新與普亭接觸，而不是讓美國單方面主導烏克蘭和平談判，以結束這場自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來的衝突。

在各方外交官正齊聚邁阿密、準備討論結束俄烏衝突的可能方案之際，克里姆林宮（Kremlin）否認，美國、俄羅斯與烏克蘭之間的三方會談正在籌備之中。

法新社報導，前一天，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）聲稱美方曾提出三方會談的構想，這將會是莫斯科與基輔半年以來的首次面對面談判，但他對該會談能否取得進展持懷疑態度。

