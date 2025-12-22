我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

楊伯文告別SNL 最後短劇演到哭 亞莉安娜、雪兒同台送別

勁球頭獎彩金上看16億 美國樂透史上第5高 22日開獎

美封鎖委國石油出口 古巴經濟陷困境 總統罵川普：像卑鄙小偷

編譯俞仲慈／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國制裁委內瑞拉石油進出口，連帶波及古巴的經濟。圖為古巴哈瓦那街頭一排等待加油的汽車。(路透)
美國制裁委內瑞拉石油進出口，連帶波及古巴的經濟。圖為古巴哈瓦那街頭一排等待加油的汽車。(路透)

共產黨一黨統治的古巴長期遭到美國經濟制裁，飽受缺糧、停電與人口外流之苦，早已民不聊生，如今屋漏偏逢連夜雨，川普政府採取軍事行動封鎖委內瑞拉石油出口，導致極度依賴委國廉價石油的哈瓦那政權面臨經濟崩潰的邊緣。

華爾街日報報導，古巴人長年忍受糧食不足與疾病肆虐，加上停電，即使酷熱難耐的夜晚也只能露宿街頭，如今川普政府在加勒比海扣押委內瑞拉油輪，讓長期依賴委國廉價石油的古巴面臨前所未有危機，古巴總統狄亞士-卡奈(Miguel Díaz-Canel)點名川普痛罵：「肆無忌憚劫持委國油輪，像個卑鄙的小偷般厚顏無恥扣押貨物。」

委國原油占古巴進口量40%，嚴峻情況更勝1991年蘇聯解體時期而且時間更長，奧斯汀德州大學(University of Texas at Austin)研究古巴與委國能源關係的古巴流亡人士皮農(Jorge Piñón)直言：「這毫無疑問會導致古巴經濟崩盤。」

回溯1999年時任委國總統查維斯(Hugo Chávez)加強與古巴關係，每天向古巴出口10萬桶石油，古巴則派遣反間諜人員助其剷除異議分子，如今石油出口量降至每日3萬桶，但古巴情報人員繼續留在委國以穩固馬杜洛(Nicolás Maduro)政權。

根據智庫「社會權利觀察站」(Social Rights Observatory)民調顯示，近九成古巴人生活極端貧困，有78%打算逃離古巴，超過70%古巴人擔心糧食短缺與停電危機，部分地區每日停電時間超過18小時，也是因為石油進口銳減造成。

自2020年以來，有超過270萬人(約總人口四分之一)逃離古巴，其中數十萬人前往美國，人口統計學家艾比祖-坎波斯(Juan Carlos Albizu-Campos)強調：「古巴正在經歷所謂人口空洞化現象，無異於一場人道災難，而且只會發生在武裝衝突國家。」

流亡西班牙、現年33歲前古巴政治犯羅布斯(Luis Robles)坦言：「一般古巴人沒有食物、沒有藥物，處境非常艱難，醫院、學校等公共設施無法運作，一切糟透了。」並強調：「對於靠著微薄僅相當數美元薪資度日的古巴人來說，真的難以為繼。」

古巴 石油 川普

上一則

討論俄烏停戰計畫 俄特使：邁阿密會談 很有建設性

下一則

淫魔檔案公布／挨轟刪掉16照 司法部重上網川普照片

延伸閱讀

川普關稅面臨判決 白宮顧問哈塞特：大規模退稅將爆「行政難題」

川普關稅面臨判決 白宮顧問哈塞特：大規模退稅將爆「行政難題」
2028總統挺誰？CNN民調：范斯、紐森在各自政黨中領先

2028總統挺誰？CNN民調：范斯、紐森在各自政黨中領先
川普1照片突從艾普斯坦檔案下架 司法部解釋原因

川普1照片突從艾普斯坦檔案下架 司法部解釋原因
川普關稅讓聖誕樹農扳回一城 業者：今年人造樹很難賣

川普關稅讓聖誕樹農扳回一城 業者：今年人造樹很難賣

熱門新聞

川普政府加大力度取消海外出生的公民身分，要求移民局每月提出100至200個撤銷入籍案件。（美聯社）

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

2025-12-18 12:55
名導羅伯雷納與妻子蜜雪兒被發現陳屍在洛杉磯住宅。（美聯社）

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

2025-12-15 13:52
新一批艾普斯坦檔案中有柯林頓與麥可傑克森的合照。（路透）

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

2025-12-20 12:35
川普政府要求重新安排日期審理遭擱置多年的移民案，使得近12萬無證移民面臨被遣返風險，當中一半最少已在美國居住了十年。圖為五歲的萊安德羅·萊昂於2023年在波士頓的法尼爾廳的入籍儀式上，聆聽美國國歌。(路透檔案照)

川普要求重啟12萬移民案 多已行政結案 符合豁免遣返

2025-12-19 16:58
川普總統17日晚白宮對全國發表演講，主要是強調他的政績，表示物價平穩，就業人數增加。(路透)

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

2025-12-18 01:29
美國總統川普。（美聯社）

川普宣布暫停綠卡抽籤 因布朗大學、MIT槍案兇手藉此計畫來美

2025-12-19 01:16

超人氣

更多 >
好市多明年將有7大改變 美食區要驗會員、結帳更快速

好市多明年將有7大改變 美食區要驗會員、結帳更快速
國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住
紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時
舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　
福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身