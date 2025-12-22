美封鎖委國石油出口 古巴經濟陷困境 總統罵川普：像卑鄙小偷

美國制裁委內瑞拉石油進出口，連帶波及古巴的經濟。圖為古巴哈瓦那街頭一排等待加油的汽車。(路透)

共產黨一黨統治的古巴 長期遭到美國經濟制裁，飽受缺糧、停電與人口外流之苦，早已民不聊生，如今屋漏偏逢連夜雨，川普 政府採取軍事行動封鎖委內瑞拉石油 出口，導致極度依賴委國廉價石油的哈瓦那政權面臨經濟崩潰的邊緣。

華爾街日報報導，古巴人長年忍受糧食不足與疾病肆虐，加上停電，即使酷熱難耐的夜晚也只能露宿街頭，如今川普政府在加勒比海扣押委內瑞拉油輪，讓長期依賴委國廉價石油的古巴面臨前所未有危機，古巴總統狄亞士-卡奈(Miguel Díaz-Canel)點名川普痛罵：「肆無忌憚劫持委國油輪，像個卑鄙的小偷般厚顏無恥扣押貨物。」

委國原油占古巴進口量40%，嚴峻情況更勝1991年蘇聯解體時期而且時間更長，奧斯汀德州大學(University of Texas at Austin)研究古巴與委國能源關係的古巴流亡人士皮農(Jorge Piñón)直言：「這毫無疑問會導致古巴經濟崩盤。」

回溯1999年時任委國總統查維斯(Hugo Chávez)加強與古巴關係，每天向古巴出口10萬桶石油，古巴則派遣反間諜人員助其剷除異議分子，如今石油出口量降至每日3萬桶，但古巴情報人員繼續留在委國以穩固馬杜洛(Nicolás Maduro)政權。

根據智庫「社會權利觀察站」(Social Rights Observatory)民調顯示，近九成古巴人生活極端貧困，有78%打算逃離古巴，超過70%古巴人擔心糧食短缺與停電危機，部分地區每日停電時間超過18小時，也是因為石油進口銳減造成。

自2020年以來，有超過270萬人(約總人口四分之一)逃離古巴，其中數十萬人前往美國，人口統計學家艾比祖-坎波斯(Juan Carlos Albizu-Campos)強調：「古巴正在經歷所謂人口空洞化現象，無異於一場人道災難，而且只會發生在武裝衝突國家。」

流亡西班牙、現年33歲前古巴政治犯羅布斯(Luis Robles)坦言：「一般古巴人沒有食物、沒有藥物，處境非常艱難，醫院、學校等公共設施無法運作，一切糟透了。」並強調：「對於靠著微薄僅相當數美元薪資度日的古巴人來說，真的難以為繼。」