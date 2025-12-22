2周第3起… 美追緝委國第3艘黑暗艦隊油輪 加大封鎖

川普政府加強查扣進出委內瑞拉遭制裁的油輪，21日宣布海岸防衛隊正在追捕第三艘油輪。照片為美方20日以軍用直升機扣押一艘巴拿馬籍油輪。（路透）

截至發稿時間，海岸防衛隊(Coast Guard)此刻正在委內瑞拉 近國際水域，追逐一艘遭美國制裁的「黑暗艦隊」(dark fleet)油輪「貝拉1號」(Bella 1)。如果這次攔截行動成功，將是本周末第二起、近兩周來第三起類似行動，凸顯華府 顯著提高干預委國石油 出口與制裁規避網絡的力道。

兩名知情官員告訴「國家廣播公司新聞網」(NBC News)，海岸防衛隊正積極追緝一艘受到制裁、屬於「黑暗艦隊」，並參與委內瑞拉規避制裁活動的船隻。該船懸掛偽造旗幟，法院已對它發布司法扣押令。

英國海事風險評估公司Vanguard與美國海事安全消息人士指出，遭追逐的船隻為超大型原油運輸船「貝拉1號」。

紐約時報報導，美軍人員20日稍晚接近「貝拉1號」時，該船未懸掛有效國旗；國際法規定，無國籍船隻可能在海上面臨登船檢查。

熟悉制裁名單的人士表示，「貝拉1號」去年6月被列入美國制裁清單，原因是該油輪涉入葉門叛軍與伊斯蘭激進武裝團體「青年運動」(Houthi)財務官員賈馬爾(Sa'id al-Jamal)建立的資金與運輸網路。

路透引述匿名官員說法報導，攔截行動不僅限於登船，也可能透過近距離航行監控或空中巡弋等方式進行。

全球油輪追蹤網站TankerTrackers.com資料顯示，「貝拉1號」本月21日接近委內瑞拉時處於空載狀態，原本正航向委國裝載原油。

「黑暗艦隊」通常不會只為單一國家打交道，而是透過複雜的跨國網路規避制裁。

委內瑞拉國營石油公司(PDVSA)內部文件顯示，「貝拉1號」於2021年載運委國原油前往中國；TankerTrackers資料指出，這艘油輪曾載運伊朗原油。

美國官員表示，若成功攔截貝拉1號，將是美方本月在加勒比海地區截獲的第三艘受制裁船隻；美方10日在委內瑞拉附近扣押大型油輪「船長號」(Skipper)，20日突襲登檢巴拿馬籍油輪「世紀號」(Centuries)。

「世紀號」登記在香港世紀海運公司(Centuries Shipping)名下，2020年4月就被追蹤到將委內瑞拉原油運往中國，並曾參與在馬來西亞外海進行的船對船轉運作業。

不過，航運數據公司Kpler指出，世紀海運並未遭受美國、英國、歐盟或聯合國制裁。

華府律師事務所Hughes Hubbard合夥人、曾任美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)調查員的潘納(Jeremy Paner)指出，「扣押一艘未被美國制裁的船舶，標示美方升高對委內瑞拉的施壓，同時也與川普總統先前稱美國將對所有受制裁油輪實施封鎖的說法相互矛盾。」