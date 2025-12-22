我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台裔創業家Edwin Chen白手起家 成AI百大影響力人物 身價180億元

金正恩視察 七旬高官們連站9小時聽訓、承受被肅清恐懼

2周第3起… 美追緝委國第3艘黑暗艦隊油輪 加大封鎖

編譯陳韻涵、盧思綸／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普政府加強查扣進出委內瑞拉遭制裁的油輪，21日宣布海岸防衛隊正在追捕第三艘油輪。照片為美方20日以軍用直升機扣押一艘巴拿馬籍油輪。（路透）
川普政府加強查扣進出委內瑞拉遭制裁的油輪，21日宣布海岸防衛隊正在追捕第三艘油輪。照片為美方20日以軍用直升機扣押一艘巴拿馬籍油輪。（路透）

截至發稿時間，海岸防衛隊(Coast Guard)此刻正在委內瑞拉近國際水域，追逐一艘遭美國制裁的「黑暗艦隊」(dark fleet)油輪「貝拉1號」(Bella 1)。如果這次攔截行動成功，將是本周末第二起、近兩周來第三起類似行動，凸顯華府顯著提高干預委國石油出口與制裁規避網絡的力道。

兩名知情官員告訴「國家廣播公司新聞網」(NBC News)，海岸防衛隊正積極追緝一艘受到制裁、屬於「黑暗艦隊」，並參與委內瑞拉規避制裁活動的船隻。該船懸掛偽造旗幟，法院已對它發布司法扣押令。

英國海事風險評估公司Vanguard與美國海事安全消息人士指出，遭追逐的船隻為超大型原油運輸船「貝拉1號」。

紐約時報報導，美軍人員20日稍晚接近「貝拉1號」時，該船未懸掛有效國旗；國際法規定，無國籍船隻可能在海上面臨登船檢查。

熟悉制裁名單的人士表示，「貝拉1號」去年6月被列入美國制裁清單，原因是該油輪涉入葉門叛軍與伊斯蘭激進武裝團體「青年運動」(Houthi)財務官員賈馬爾(Sa'id al-Jamal)建立的資金與運輸網路。

路透引述匿名官員說法報導，攔截行動不僅限於登船，也可能透過近距離航行監控或空中巡弋等方式進行。

全球油輪追蹤網站TankerTrackers.com資料顯示，「貝拉1號」本月21日接近委內瑞拉時處於空載狀態，原本正航向委國裝載原油。

「黑暗艦隊」通常不會只為單一國家打交道，而是透過複雜的跨國網路規避制裁。

委內瑞拉國營石油公司(PDVSA)內部文件顯示，「貝拉1號」於2021年載運委國原油前往中國；TankerTrackers資料指出，這艘油輪曾載運伊朗原油。

美國官員表示，若成功攔截貝拉1號，將是美方本月在加勒比海地區截獲的第三艘受制裁船隻；美方10日在委內瑞拉附近扣押大型油輪「船長號」(Skipper)，20日突襲登檢巴拿馬籍油輪「世紀號」(Centuries)。

「世紀號」登記在香港世紀海運公司(Centuries Shipping)名下，2020年4月就被追蹤到將委內瑞拉原油運往中國，並曾參與在馬來西亞外海進行的船對船轉運作業。

不過，航運數據公司Kpler指出，世紀海運並未遭受美國、英國、歐盟或聯合國制裁。

華府律師事務所Hughes Hubbard合夥人、曾任美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)調查員的潘納(Jeremy Paner)指出，「扣押一艘未被美國制裁的船舶，標示美方升高對委內瑞拉的施壓，同時也與川普總統先前稱美國將對所有受制裁油輪實施封鎖的說法相互矛盾。」

對於美方動作頻頻，委國政府發表聲明，強烈譴責美軍在公海攔截油輪並造成船員失蹤，指控美方行徑「形同國際海盜」，嚴重違反多項國際法；聲明強調，美國的施壓與制裁注定失敗，委內瑞拉仍將持續推動經濟與油氣產業發展，並將透過聯合國安全理事會等國際管道申訴。

圖為美方20日以軍用直升機扣押一艘巴拿馬籍油輪。（路透）
圖為美方20日以軍用直升機扣押一艘巴拿馬籍油輪。（路透）

委內瑞拉 石油 華府

上一則

右派團體「美國轉捩點」推舉范斯參選2028

延伸閱讀

加勒比海追逐戰 委內瑞拉「幽靈油輪」甩開登檢 美海岸防衛隊追緝

加勒比海追逐戰 委內瑞拉「幽靈油輪」甩開登檢 美海岸防衛隊追緝
美軍在委內瑞拉附近 追緝第3艘「黑暗艦隊」油輪

美軍在委內瑞拉附近 追緝第3艘「黑暗艦隊」油輪
美軍再扣委內瑞拉1油輪 川普提名出身特戰的新南方司令

美軍再扣委內瑞拉1油輪 川普提名出身特戰的新南方司令
霸凌委內瑞拉 曝美國真面目

霸凌委內瑞拉 曝美國真面目

熱門新聞

川普政府加大力度取消海外出生的公民身分，要求移民局每月提出100至200個撤銷入籍案件。（美聯社）

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

2025-12-18 12:55
名導羅伯雷納與妻子蜜雪兒被發現陳屍在洛杉磯住宅。（美聯社）

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

2025-12-15 13:52
新一批艾普斯坦檔案中有柯林頓與麥可傑克森的合照。（路透）

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

2025-12-20 12:35
川普政府要求重新安排日期審理遭擱置多年的移民案，使得近12萬無證移民面臨被遣返風險，當中一半最少已在美國居住了十年。圖為五歲的萊安德羅·萊昂於2023年在波士頓的法尼爾廳的入籍儀式上，聆聽美國國歌。(路透檔案照)

川普要求重啟12萬移民案 多已行政結案 符合豁免遣返

2025-12-19 16:58
川普總統17日晚白宮對全國發表演講，主要是強調他的政績，表示物價平穩，就業人數增加。(路透)

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

2025-12-18 01:29
美國總統川普。（美聯社）

川普宣布暫停綠卡抽籤 因布朗大學、MIT槍案兇手藉此計畫來美

2025-12-19 01:16

超人氣

更多 >
國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住
紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時
福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身
舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　
川普擬施壓保險業 砍健保保費

川普擬施壓保險業 砍健保保費