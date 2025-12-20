香港公司油船加勒比海遭美扣押 載200萬桶油 曾自委內瑞拉運油至中國

美國國土安全部證實21日登檢並扣押一艘曾停泊委內瑞拉何塞港碼頭、未受到制裁的巴拿馬籍油船，圖為國土安全部長諾姆。（美聯社）

華爾街日報報導，美國總統川普 16日下令全面封鎖進出委內瑞拉 的受制裁油之後，美國國土安全部表示，21日在加勒比海一處國際水域登檢並扣押一艘曾停泊委國何塞港碼頭、未受到制裁的巴拿馬籍油船。美方並釋出一段影片，可見美國海岸巡防隊在海軍支援下，一名人員自直升機垂降至這艘油船的甲板上。

這是川普政府近兩周內二度扣押委內瑞拉相關油船，美國10日在委內瑞拉外海扣押一艘受制裁的大型油船「Skipper」，並接管船上原油。

國土安全部長諾姆在社群發文表示：「海巡隊在戰爭部支援下已扣押一艘曾停泊委內瑞拉的油船」，並形容這是一項「黎明前的行動」；其他美國官員則透露，海軍也協助這次行動。諾姆同步釋出一段影片，可見一 名人員自懸停的直升機上垂降至這艘油船甲板。

In a pre-dawn action early this morning on Dec. 20, the US Coast Guard with the support of the Department of War apprehended an oil tanker that was last docked in Venezuela.



The United States will continue to pursue the illicit movement of sanctioned oil that is used to fund… pic.twitter.com/nSZ4mi6axc — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) 2025年12月20日

根據船舶追蹤公司Marine Traffic，這艘油船為巴拿馬籍，名為「世紀號」（Centuries），登記在香港 世紀海運公司（Centuries Shipping）名下。航運數據公司Kpler指出，香港世紀海運並未被列入美國、英國、歐盟或聯合國的制裁名單。

Marine Traffic指出，世紀號在委內瑞拉何塞港裝載原油，並自12月4日起在委內瑞拉沿岸附近的加勒比海域航行。Kpler表示，截至12月11日，該船已完全裝載，約載有200萬桶原油。隨後數日的衛星影像顯示，世紀號從格瑞那達外海持續朝亞洲航行。

路透報導，英國海事風險管理公司表示，世紀號在加勒比海、巴貝多以東公海海域上遭到攔截。華府律師事務所Hughes Hubbard合夥人、曾任美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）調查員潘納（Jeremy Paner）指出，「世紀號」並未受到美國制裁。

他表示：「扣押一艘未被美國制裁的船舶，標誌川普升高對委內瑞拉的施壓。這同時也與川普先前稱美國將對所有受制裁油輪實施封鎖的說法相互矛盾。」

世紀號最早於2020年4月被追蹤到將委內瑞拉原油運往中國，並曾參與在馬來西亞外海進行的船對船轉運作業。

目前尚不清楚美國是否計畫一併接管世紀號及其載貨物。

諾姆表示：「美國將持續追查非法轉運、用於資助該地區毒品恐怖主義的受制裁石油。我們會找到你們，也會阻止你們。」白宮尚未立即回應置評。