我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

北佛州破獲性販運集團 救出43失蹤兒 最小僅1歲

香港公司油船加勒比海遭美扣押 載200萬桶油 曾自委內瑞拉運油至中國

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國國土安全部證實21日登檢並扣押一艘曾停泊委內瑞拉何塞港碼頭、未受到制裁的巴拿馬籍油船，圖為國土安全部長諾姆。（美聯社）
美國國土安全部證實21日登檢並扣押一艘曾停泊委內瑞拉何塞港碼頭、未受到制裁的巴拿馬籍油船，圖為國土安全部長諾姆。（美聯社）

華爾街日報報導，美國總統川普16日下令全面封鎖進出委內瑞拉的受制裁油之後，美國國土安全部表示，21日在加勒比海一處國際水域登檢並扣押一艘曾停泊委國何塞港碼頭、未受到制裁的巴拿馬籍油船。美方並釋出一段影片，可見美國海岸巡防隊在海軍支援下，一名人員自直升機垂降至這艘油船的甲板上。

這是川普政府近兩周內二度扣押委內瑞拉相關油船，美國10日在委內瑞拉外海扣押一艘受制裁的大型油船「Skipper」，並接管船上原油。

國土安全部長諾姆在社群發文表示：「海巡隊在戰爭部支援下已扣押一艘曾停泊委內瑞拉的油船」，並形容這是一項「黎明前的行動」；其他美國官員則透露，海軍也協助這次行動。諾姆同步釋出一段影片，可見一 名人員自懸停的直升機上垂降至這艘油船甲板。

▲ 影片來源：x平台＠Sec_Noem（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

根據船舶追蹤公司Marine Traffic，這艘油船為巴拿馬籍，名為「世紀號」（Centuries），登記在香港世紀海運公司（Centuries Shipping）名下。航運數據公司Kpler指出，香港世紀海運並未被列入美國、英國、歐盟或聯合國的制裁名單。

Marine Traffic指出，世紀號在委內瑞拉何塞港裝載原油，並自12月4日起在委內瑞拉沿岸附近的加勒比海域航行。Kpler表示，截至12月11日，該船已完全裝載，約載有200萬桶原油。隨後數日的衛星影像顯示，世紀號從格瑞那達外海持續朝亞洲航行。

路透報導，英國海事風險管理公司表示，世紀號在加勒比海、巴貝多以東公海海域上遭到攔截。華府律師事務所Hughes Hubbard合夥人、曾任美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）調查員潘納（Jeremy Paner）指出，「世紀號」並未受到美國制裁。

他表示：「扣押一艘未被美國制裁的船舶，標誌川普升高對委內瑞拉的施壓。這同時也與川普先前稱美國將對所有受制裁油輪實施封鎖的說法相互矛盾。」

世紀號最早於2020年4月被追蹤到將委內瑞拉原油運往中國，並曾參與在馬來西亞外海進行的船對船轉運作業。

目前尚不清楚美國是否計畫一併接管世紀號及其載貨物。

諾姆表示：「美國將持續追查非法轉運、用於資助該地區毒品恐怖主義的受制裁石油。我們會找到你們，也會阻止你們。」白宮尚未立即回應置評。

委內瑞拉 川普 香港

上一則

以色列擬再度對伊朗動武 傳內唐亞胡準備遊說川普加入

下一則

柯林頓摟妹照曝光 司法部公開淫魔富豪部分文件 突刪川普照啟疑竇

延伸閱讀

布朗大學槍手靠抽中「綠卡樂透」留美 川普下令終止抽籤

布朗大學槍手靠抽中「綠卡樂透」留美 川普下令終止抽籤
綠卡抽籤暫停 移民政策再收緊

綠卡抽籤暫停 移民政策再收緊
綠卡樂透喊停 華人申請者譁然

綠卡樂透喊停 華人申請者譁然
國土安全部緊急喊停「綠卡樂透」華人申請者譁然

國土安全部緊急喊停「綠卡樂透」華人申請者譁然

熱門新聞

川普政府加大力度取消海外出生的公民身分，要求移民局每月提出100至200個撤銷入籍案件。（美聯社）

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

2025-12-18 12:55
名導羅伯雷納與妻子蜜雪兒被發現陳屍在洛杉磯住宅。（美聯社）

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

2025-12-15 13:52
川普政府要求重新安排日期審理遭擱置多年的移民案，使得近12萬無證移民面臨被遣返風險，當中一半最少已在美國居住了十年。圖為五歲的萊安德羅·萊昂於2023年在波士頓的法尼爾廳的入籍儀式上，聆聽美國國歌。(路透檔案照)

川普要求重啟12萬移民案 多已行政結案 符合豁免遣返

2025-12-19 16:58
新一批艾普斯坦檔案中有柯林頓與麥可傑克森的合照。（路透）

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

2025-12-20 12:35
川普總統17日晚白宮對全國發表演講，主要是強調他的政績，表示物價平穩，就業人數增加。(路透)

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

2025-12-18 01:29
美國總統川普。（美聯社）

川普宣布暫停綠卡抽籤 因布朗大學、MIT槍案兇手藉此計畫來美

2025-12-19 01:16

超人氣

更多 >
2026年4生肖沉睡福運甦醒了 他因家庭關係好轉帶動終極競爭力

2026年4生肖沉睡福運甦醒了 他因家庭關係好轉帶動終極競爭力
長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂

長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂
淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡
26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底
台北殺人案27歲兇嫌張文正面照曝光 警：共變裝5次

台北殺人案27歲兇嫌張文正面照曝光 警：共變裝5次