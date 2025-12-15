美烏柏林會談達5點共識 梅爾茨：和平變得可想像

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）。（歐新社）

德國 總理梅爾茨今天在柏林與烏克蘭 總統澤倫斯基 共同召開記者會，梅爾茨表示，美烏與歐洲已就俄烏停火方案達成5點共識，此次美烏柏林會談讓「停火可能性變得可以想像。」

美烏兩國14、15兩日在柏林針對俄烏停火舉行會談，梅爾茨（Friedrich Merz）與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會後召開聯合記者會，回覆會談進度。

梅爾茨指出，美、烏與歐洲在會談中已就5項目標達成共識，首先，任何停火安排都必須維持烏克蘭國家主權。

其次，停火須由美國與歐洲提供實質性的法律和物質安全保障來支撐。梅爾茨說，美方在柏林提出的相關保障構想令他印象深刻，是歐方樂見的進展。

第三，停火方案會由烏克蘭、歐洲與美國共同協商；第四，停火不得削弱北大西洋公約組織（NATO）及歐盟（EU）的團結和力量，應進一步鞏固跨大西洋與歐洲的安全合作。

第五，各方也一致同意，停火不能阻斷烏克蘭走向歐洲的前景，且要為烏克蘭創造戰後重建條件。

梅爾茨形容，此次美烏柏林會談「是自2022年2月24日以來第一次，停火的可能性變得可以想像」。但他也坦言，距離停火還有很長一段路要走。以外界最關心的領土爭議為例，目前仍懸而未決。

日前傳出美國談判代表要求烏克蘭放棄頓巴斯（Donbas）地區尚未被俄羅斯占領的領土，澤倫斯基回覆相關提問表示，美國僅是轉述俄方立場，未對烏克蘭提出任何領土要求。

梅爾茨則重申歐方立場，指烏克蘭人民在近4年的時間裡，以巨大犧牲守護了自己的領土，因此任何涉及領土讓步的決議，應由烏克蘭人民自行決定。

除了強化歐洲在俄烏停火進程中的角色，德國也承諾持續深化與烏方軍事合作並經濟援助烏克蘭。

今天稍早於柏林舉辦的德烏經濟論壇閉幕致詞中，梅爾茨宣布，德國將啟動10項深化與烏克蘭軍事工業的合作計畫，包括在柏林設立烏克蘭國防工業聯絡辦公室、生產由烏克蘭研發的無人機。

德國也會在2026年提供超過110億歐元額外軍援，加上2022年俄烏戰爭爆發以來累積近千億歐元的軍事與民生援助，梅爾茨說，無論各界是否願意承認，德國早已特別肩負起對烏克蘭的責任。