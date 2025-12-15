我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黎智英反國安法罪名成立 川普：曾請求習近平釋放他

女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖

美烏柏林會談達5點共識 梅爾茨：和平變得可想像

中央社／柏林15日專電
德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）。（歐新社）
德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）。（歐新社）

德國總理梅爾茨今天在柏林與烏克蘭總統澤倫斯基共同召開記者會，梅爾茨表示，美烏與歐洲已就俄烏停火方案達成5點共識，此次美烏柏林會談讓「停火可能性變得可以想像。」

美烏兩國14、15兩日在柏林針對俄烏停火舉行會談，梅爾茨（Friedrich Merz）與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會後召開聯合記者會，回覆會談進度。

梅爾茨指出，美、烏與歐洲在會談中已就5項目標達成共識，首先，任何停火安排都必須維持烏克蘭國家主權。

其次，停火須由美國與歐洲提供實質性的法律和物質安全保障來支撐。梅爾茨說，美方在柏林提出的相關保障構想令他印象深刻，是歐方樂見的進展。

第三，停火方案會由烏克蘭、歐洲與美國共同協商；第四，停火不得削弱北大西洋公約組織（NATO）及歐盟（EU）的團結和力量，應進一步鞏固跨大西洋與歐洲的安全合作。

第五，各方也一致同意，停火不能阻斷烏克蘭走向歐洲的前景，且要為烏克蘭創造戰後重建條件。

梅爾茨形容，此次美烏柏林會談「是自2022年2月24日以來第一次，停火的可能性變得可以想像」。但他也坦言，距離停火還有很長一段路要走。以外界最關心的領土爭議為例，目前仍懸而未決。

日前傳出美國談判代表要求烏克蘭放棄頓巴斯（Donbas）地區尚未被俄羅斯占領的領土，澤倫斯基回覆相關提問表示，美國僅是轉述俄方立場，未對烏克蘭提出任何領土要求。

梅爾茨則重申歐方立場，指烏克蘭人民在近4年的時間裡，以巨大犧牲守護了自己的領土，因此任何涉及領土讓步的決議，應由烏克蘭人民自行決定。

除了強化歐洲在俄烏停火進程中的角色，德國也承諾持續深化與烏方軍事合作並經濟援助烏克蘭。

今天稍早於柏林舉辦的德烏經濟論壇閉幕致詞中，梅爾茨宣布，德國將啟動10項深化與烏克蘭軍事工業的合作計畫，包括在柏林設立烏克蘭國防工業聯絡辦公室、生產由烏克蘭研發的無人機。

德國也會在2026年提供超過110億歐元額外軍援，加上2022年俄烏戰爭爆發以來累積近千億歐元的軍事與民生援助，梅爾茨說，無論各界是否願意承認，德國早已特別肩負起對烏克蘭的責任。

烏克蘭 德國 澤倫斯基

上一則

川普：俄烏終戰協議 比以往更接近達成

延伸閱讀

川普：俄烏終戰協議 比以往更接近達成

川普：俄烏終戰協議 比以往更接近達成
美官員：烏克蘭可獲得類似北約第五條款安全保障

美官員：烏克蘭可獲得類似北約第五條款安全保障
澤倫斯基：烏美會談不易 籲確實安全保障才談領土

澤倫斯基：烏美會談不易 籲確實安全保障才談領土
民調：3/4烏克蘭人反對和平協議重大讓步

民調：3/4烏克蘭人反對和平協議重大讓步

熱門新聞

美國波音C-40快艇運輸機。示意圖。(路透資料照)

美軍運輸機在日本短暫升空3分鐘 神秘行動引發猜測

2025-12-11 12:44
物價持續高居不下，影響民生，對共和黨明年期中選舉選情造成衝擊。白宮幕僚正促使川普總統正視物價。圖為川普總統7日晚出席華府甘迺迪藝術中心年度盛會。(美聯社)

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

2025-12-08 05:12
「川普金卡」簽證計畫10日起上路，個人金卡申請者需向財政部捐款100萬元。(美聯社)

獲美國永居權捷徑 川普興奮宣布：金卡上路

2025-12-10 20:14
CBP9日宣布免簽證國家來美的旅客，可能很快必須接受長達五年的社群媒體使用紀錄審查。(路透)

免簽旅客來美擬審5年社群紀錄 影響英法德台等42免簽證國

2025-12-09 22:05
與美國公民結婚之綠卡申請人不保證不被驅逐，如果簽證逾期仍會被逮捕。圖中新人非新聞當事人。（路透）

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

2025-12-13 04:53
名導羅伯雷納與妻子蜜雪兒被發現陳屍在洛杉磯住宅。（美聯社）

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

2025-12-15 13:52

超人氣

更多 >
台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃
中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭
雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟
奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群
吃降血壓藥患者 醫師示警少喝這2種飲品

吃降血壓藥患者 醫師示警少喝這2種飲品