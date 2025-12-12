川普施壓馬杜洛 馬查多：對委內瑞拉政局影響顯著

出逃委內瑞拉的諾貝爾和平獎得主馬查多，11日在奧斯陸出席和平獎的展覽會。（美聯社）

祕密抵達挪威首都奧斯陸後，諾貝爾 和平獎得主、委內瑞拉 反對派領袖馬查多(Maria Corina Machado)11日對媒體表示，美國對委內瑞拉採取扣押油輪等許多「果斷」(decisive)行動，已經使得強人總統馬杜洛(Nicolas Maduro)領導政府處於最脆弱的劣勢。她說，一定會回國繼續為民主奮戰。

這是馬查多11個月來第一次公開亮相，諾貝爾和平獎10日在奧斯陸的頒獎典禮是由她女兒安娜(Ana Corina Sosa)代表領獎。

58歲的馬查多對媒體說，川普 總統對於委內瑞拉目前的處境具有決定性的影響，馬杜洛政權明顯弱化。她表示，馬杜洛政權以前以為享受特權可以為所欲為，「現在他們開始了解事態嚴重，全世界都在看」。

媒體詢問美國軍事干預是否為推翻馬杜洛的必要手段，馬查多並未正面回答。她對媒體說，等到安全狀況適當時將回到委內瑞拉，而不是取決於馬杜洛政權是否下台。

馬查多今年1月9日在卡拉卡斯(Caracas)參加示威之後就不曾露面。馬查多離開委內瑞拉的時間點剛好是委內瑞拉陷入危機的關鍵時刻，川普政府在加勒比海採取軍事行動，川普揚言可能攻打委內瑞拉本土。白宮說美軍攻擊加勒比海船隻是為了阻止走私毒品進入美國，但馬杜洛則認為美國企圖推翻政權。

被問到委國政府是否知道她的下落，馬查多說：「我不覺得他們知道我在哪裡，否則他們絕對會無所不用其極阻止我來這裡。」

馬查多不願透露從委內瑞拉到挪威的旅程細節，但感謝所有冒險協助她完成這趟行程的人。她表示，美國政府有提供協助。根據飛航資料數據，馬查多抵達奧斯陸的班機是從緬因州班戈(Bangor)出發。

去年馬查多準備在7月總統大選挑戰馬杜洛。但遭委國政府禁止選舉，改由退休外交官岡薩雷茲(Edmundo González)參選。岡薩雷茲去年向西班牙尋求庇護。