罕見 美扣委內瑞拉大型油輪 續施壓馬杜洛政權

編譯陳韻涵／綜合報導

美國與委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolás Maduro)政府的緊張情勢升溫，川普總統10日表示，美方已在委國海岸附近扣押一艘大型油輪，並稱這是美方迄今扣押過的最大油輪，強調「我們有充分理由扣押它」。川普並未透露任務細節，僅在被問及如何處置油輪上的石油時表示，「我們會留著」。

美聯社指出，美軍直接扣押油輪極為罕見，顯示華府擴大施壓馬杜洛政權。

馬杜洛遭美國指控涉犯毒品恐怖主義罪名，美方目前在委國周邊部署數十年來最大規模的軍力，並在加勒比海與東太平洋加強打擊毒品走私，但相關攻擊行動在國會面臨日益嚴格的審查。

匿名官員透露，這次行動由美國執法單位授權，海岸防衛隊主導、海軍支援；海岸防衛隊員自「福特號」(USS Gerald R. Ford)航空母艦搭乘直升機垂降登上委國油輪。

福特號在11月抵達加勒比海並加入美軍艦隊，外界視其部署為針對馬杜洛的大規模武力展示。

司法部長邦迪(Pam Bondi)公布的影片顯示，一架直升機在油輪甲板上方數呎處懸停，海岸防衛隊員垂降登船，之後持槍在上層船艙內行動。邦迪指出，這艘油輪多年來涉入支持外國恐怖組織的非法運油網路，因此遭美國制裁。

委內瑞拉擁有世上最大的已探勘石油儲量，但礙於美國制裁，委國國營石油公司被排除在全球市場之外，大部分原油只能賤價賣給中國煉油商。制裁也讓傳統貿易商卻步，委國石油出口依賴複雜的中間人與空殼公司網路，交易常透過「幽靈油輪」進行，隱藏位置並在公海轉運貨物。

馬杜洛10日在首都卡拉卡斯(Caracas)演說時，並未提及油輪遭扣押，但宣稱委國已準備好「在必要時粉碎北美帝國的毒牙」，試圖向支持者展現反制美國壓力的姿態。

石油 委內瑞拉 福特號

