美首表態聲援日 批中「不利區域和平」高市：希望盡早與川普會面

編譯盧思綸／綜合報導
繼中國遼寧號艦載軍機以雷達鎖定日本軍機後，中俄軍機進一步編隊繞行日本，美國國務院終於發聲批評中方。（新華社）
繼中國遼寧號艦載軍機以雷達鎖定日本軍機後，中俄軍機進一步編隊繞行日本，美國國務院終於發聲批評中方。（新華社）

日本指控中國戰機上周在演訓中以雷達照射日本戰機，美國9日首度就此批評中國，美國國務院發言人表示，「中國的行動不利於區域和平穩定」。

路透報導，日中緊張情勢持續升高，中國近日更聯合俄羅斯軍方在日本周邊空域飛行，引發東京高度警戒。美國國務院發言人於美東時間9日深夜聲援日本，發表聲明說：「中國的行動不利於區域和平與穩定。美日同盟比以往更堅固、更團結。美國對盟友日本的承諾堅定不移，雙方就此事及其他議題保持密切聯繫。」日本內閣官房長官木原稔對此表示歡迎，稱美方的說法「展現出強健的美日同盟」。

高市早苗10日在眾議院預算委員會表達舉行日美領袖會談的強烈意願。鑒於有關「台灣有事」國會答詢引發日中對立，高市表示，「希望盡早」與美國總統川普會面。

關於在國會答詢中稱台灣有事有可能構成存亡危機事態而引發日中緊張，高市表示，「已通過直接會談和電話會談等，與川普詳細溝通」。關於今後的會談機會，她列舉親自訪美或在第三國舉行的方案。

日本經濟新聞報導，高市回答國民民主黨黨魁玉木雄一郎質詢時說：「無論是我前往華府，還是川普總統出訪海外，我都希望能盡早與他會面。」

日本自衛隊戰機6日兩度遭中國航艦遼寧號艦載機以雷達照射，中方主張演訓前已通報日方，日機卻擅自闖入中方演訓區域，且中方軍機也發現日機雷達訊號。日本防衛大臣小泉進次郎10日在防衛省開臨時記者會，回應中方公布向日本通報演習的錄音，他表示「日方當時未獲得充分資訊」。

小泉說，「中國海軍艦艇6日曾向海上自衛隊的護衛艦通報飛行訓練將開始，但未事前通報訓練時間與揭示場所經緯度航空資訊，也未獲報提供給船舶的航行警報」。關於中方宣稱「同樣感知到日機雷達信號」，小泉否認，表示「航空自衛隊戰機向遼寧號艦載機使用雷達並非事實」。

中日緊張態勢升高，日本9日終於等到美國的表態支持，國務院發言人表示中方近日的動作...
中日緊張態勢升高，日本9日終於等到美國的表態支持，國務院發言人表示中方近日的動作不利區域安全。（路透）

