挺歐助台、限制川普調整盟軍 眾院通過近1兆元國防授權法

編譯周辰陽／即時報導
眾院10日通過近1兆美元的妥協版2026年度「國防授權法案」。(路透)
眾院10日通過近1兆美元的妥協版2026年度「國防授權法案」。(路透)

眾院周三通過近1兆美元的妥協版2026年度「國防授權法案」（National Defense Authorization Act，NDAA），在強化歐洲安全的同時，也對總統川普不斷升高的威脅、欲削弱華府與傳統盟友及北約關係的言論，形成尖銳的反擊。

根據此前新聞，參院日前通過NDAA後送入眾院，經共和黨內部協調後，總金額9006億美元，比國防部原本提出的預算多出80億美元，全力支持總統川普推動的金穹飛彈防禦系統、F─47戰機、潛艦、戰艦和無人系統，同時授權新的權力支持川普要求盟友承擔更多自我防衛負擔。

法新社報導，白宮日前公布新的「國家安全戰略」對歐洲構成震撼，各國政府深感不安，並在跨大西洋關係中掀起近年最大裂痕。相較之下，眾院隨後表決通過的2026版NDAA則因親歐取向，並限制川普削減駐軍、轉移裝備或降級北約相關任務的權力而格外受到關注。

眾院議長強生在投票前表示：「川普總統和國會共和黨人正在恢復美國的實力，捍衛我們的家園，與盟友並肩而立，並確保美國仍是世界史上最強大、最具能力的軍事力量。」

路透報導，在擔憂中國可能試圖入侵台灣之際，2026年版NDAA全面撥款10億美元資助「台灣安全合作倡議」，授權提供資金支持美軍持續為台灣進行訓練，並要求五角大廈尋求與台灣建立聯合計畫，部署無人機及反無人機系統。但根據先前新聞，原本參院建議邀請台灣參加環太軍演部分未列在新版內容中。

此外，NDAA要求建立程序，審查流向中國的對外投資，規定美國公民與企業在投資中國敏感技術時向美國財政部報備，並賦予財政部更大權力阻止此類交易；同時納入「生物安全法案」（Biosecure Act），禁止部分中國生技公司獲取聯邦資金。同時授權為菲律賓提供15億美元的新安全援助，並對削減28500名駐韓美軍施加新限制。

此外，在川普發佈外界視為對俄羅斯友好、並重新評估美國與歐洲關係的《國家安全戰略》後，新版NDAA加入多項強化歐洲安全的條款。其中包括未來2年每年向烏克蘭提供4億美元，向美國企業支付費用以供應烏軍所需武器，同時授權「波羅的海安全倡議」，並提供1.75億美元支持拉脫維亞、立陶宛與愛沙尼亞的防務，同時限制國防部不得將駐歐美軍縮減至7萬6000人之下，並禁止美國歐洲司令放棄北約最高盟軍司令一職。

