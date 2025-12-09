美國公開聲援日本 國務院發言人批「中國行動不利區域和平」

美國國務院發言人於美東時間9日深夜聲援日本，直言「中國行動不利於區域和平穩定」，強調美國對盟友日本的承諾堅定不移。（路透）

路透報導，日中緊張情勢持續升溫，中國近日更聯合俄羅斯軍方在日本 周邊空域飛行，引發東京高度警戒。美國國務院 發言人於美東時間9日深夜聲援日本，直言「中國行動不利於區域和平穩定」，強調美國對盟友日本的承諾堅定不移。這是美方首度就中國軍機以雷達鎖定自衛隊軍機發表批評。

美國國務院發言人聲明：「中國的行動不利於區域和平與穩定。美日同盟比以往更堅固、更團結。美國對盟友日本的承諾堅定不移，雙方就此事及其他議題保持密切聯繫。」

日本內閣官房長官木原稔對此表示歡迎，稱美方的說法「展現出強健的美日同盟」。

這項聲明發布之際，日本防衛省9日宣布中俄軍方在日本周邊實施長距離聯合巡航。根據防衛省，當時一度有多達15架中俄軍機同時行動，航空自衛隊已緊急升空應對。日本防衛大臣小泉進次郎 隨後也在X平台公布中俄行動航跡圖，並表示此舉「明顯在對日本示威」，構成嚴重的國家安全憂慮。

路透報導，日本自衛隊戰機6日兩度遭中國大陸航艦遼寧號艦載機以雷達照射，是近年來兩國之間最嚴重的軍事糾紛。自中日外交爭端開始以來，美國駐日大使葛拉斯多次發文力挺日本，但美國總統川普乃至華府高層始終保持沉默。

