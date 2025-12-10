澤倫斯基拒割讓領土「烏修訂版和平方案」速送華府

烏克蘭總統澤倫斯基9日與見教宗良14世第三度會晤，兩人在義大利岡道爾夫堡向媒體揮手。(美聯社)

烏克蘭 總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy)重申，基輔堅決拒絕讓出任何領土，頂住美方要求向俄羅斯作出痛苦讓步的壓力。澤倫斯基9日持續奔走歐洲，拉攏更多支持。他8日深夜在WhatsApp訪談時向記者表示，「毫無疑問，俄羅斯堅持要我們放棄領土，而我們非常清楚，我們不想放棄任何東西，這正是我們奮戰的原因。」

美聯社報導，川普 稍早在接受「Politico」新聞網站專訪時向澤倫斯基施壓，要求烏克蘭接受美方建議，割讓領土給俄國。川普認為，俄國在持續近四年的入侵中「占據上風」，澤倫斯基政府必須「配合」。川普還強調，俄羅斯的力量遠超烏克蘭，基輔難以持續作戰，他說，「我非常肯定烏克蘭人民與軍隊的勇氣與奮戰精神，但到了某個時刻，規模終究會決定勝負。」

澤倫斯基稍早則在羅馬與義大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)會晤。根據義方辦公室聲明，雙方討論和平進程的進展，並強調美歐團結的重要性以及相關決策「將對整個歐洲大陸的安全產生深遠影響」。

烏克蘭總統澤倫斯基(左二)9日在羅馬與義大利總理梅洛尼(左)會晤。(美聯社)

澤倫斯基也隨後會見教宗良14世(Pope Leo XIV)。梵蒂岡表示，教宗良14世重申了持續對話的必要性，並「表達了他迫切希望目前的外交努力能帶來公正持久的和平」。

梵蒂岡在整場戰爭中力求保持中立，同時向其所稱「受苦殉難」的烏克蘭人民表達聲援並提供援助。教宗良14世已三度與澤倫斯基會面，並至少一次與俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)通話，呼籲停火並敦促俄方展現推動和平的姿態。

根據哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)報導，川普也抨擊歐洲領袖在烏克蘭問題上的作為。他在受訪時表示，「他們做得並不好。歐洲在許多方面都沒有做好。說得太多，但沒有付諸行動。只會講卻沒有產出，而戰爭就這樣一拖再拖。」

澤倫斯基則表示，烏克蘭將向川普政府提交修訂後的和平方案，他並未透露內容，但根據法新社報導，方案最快可能於9日送交華府。