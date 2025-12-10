我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喬州共和黨鐵票倉州眾議會補選 民主黨候選人爆冷勝選

川普放行H200晶片 白宮前官員：讓中國有機會超前美國

委內瑞拉馬杜洛「若倒台」美備妥多項因應方案

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
委內瑞拉總統馬杜洛政權如遭推翻，白宮已擬定數個因應方案。(歐新社)
委內瑞拉總統馬杜洛政權如遭推翻，白宮已擬定數個因應方案。(歐新社)

有線電視新聞網(CNN)9日報導，美國連續數月在加勒比海擴大軍事壓力之後，川普政府目前正在草擬因應計畫，為委內瑞拉強人總統馬杜洛(Nicolas Maduro)萬一遭到推翻預做準備。消息人士說，白宮內部悄悄擬定馬杜洛下台後的因應方案，並且避免走漏消息。

知情人士說，因應計畫包括如果馬杜洛願意主動下台，委內瑞拉政權真空將如何填補的多個選項；馬杜洛可能是在協商談判後同意下台，或者在美軍襲擊委國內部目標之後被迫下台。

CNN先前報導，川普總統尚未決定如何處理跟馬杜洛之間的對峙僵局，至於美國是否應該跟委國發生正面軍事衝突或以秘密行動推翻馬杜洛，川普政府內部意見明顯分歧；雖然川普多次揚言不惜對委內瑞拉升高軍事行動層級，包括展開地面攻擊，但兩名資深官員說，美國無意介入委內瑞拉內部。

川普在9日刊登的Politico新聞網站專訪中說，不想透露要用哪些手段讓馬杜洛下台，不過馬杜洛繼續執政的「日子已經不多了」。川普並未排除美國直接參與委內瑞拉政權改變，白宮正在研擬的方案也為川普保留選項。

一名資深官員說，聯邦政府的職責就是要備妥方案A、方案B與方案C，如果幕僚沒有準備好足以因應各種潛在後果的一系列選項，川普就不會做出威脅。

另一名消息人士說，因應方案是由白宮國土安全委員會(Homeland Security Council)草擬且嚴格保密，委員會主持人是白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)，米勒最近幾個月在委內瑞拉相關事務上與國務卿兼代理國家安全顧問魯比歐(Marco Rubio)密切合作。

知情人士說，委內瑞拉反對派勢力過去這段期間一直在規畫馬杜洛下台後的「第100個小時」與「第100天」因應計畫，計畫內容已分享給川普政府的相關機構。

川普 委內瑞拉 白宮

上一則

再對Fed放話威脅 川普指某些Fed理事任命以自動筆簽准 不合法

下一則

波士頓5移民 入籍典禮突被取消 吳弭痛批殘酷

延伸閱讀

川普再批烏克蘭拖延總統大選 澤倫斯基鬆口1條件「90天內選舉」

川普再批烏克蘭拖延總統大選 澤倫斯基鬆口1條件「90天內選舉」
川普自評經濟施政「A+++++」 鬆口將擴大關稅豁免

川普自評經濟施政「A+++++」 鬆口將擴大關稅豁免
美智庫：新版安全戰略脫離大國競爭 對中態度不一

美智庫：新版安全戰略脫離大國競爭 對中態度不一
宏國大選計票完成99% 卡斯楚指結果遭竄改控川普介選

宏國大選計票完成99% 卡斯楚指結果遭竄改控川普介選

熱門新聞

川普政府公布新規，26日起綠卡持有者入境也需要採集生物特徵。（圖／123RF）

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

2025-12-07 04:48
川普總統2日在白宮舉行的內閣會議。(歐新社)

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

2025-12-02 19:53
物價持續高居不下，影響民生，對共和黨明年期中選舉選情造成衝擊。白宮幕僚正促使川普總統正視物價。圖為川普總統7日晚出席華府甘迺迪藝術中心年度盛會。(美聯社)

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

2025-12-08 05:12
俄亥俄州聯邦參議員莫雷諾。（美聯社）

共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法

2025-12-02 01:21
美國總統川普。路透

川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國

2025-12-02 16:36
中國海關總署8日宣布，今年截至11月累計貿易順差為1.08兆美元，僅用11個月便提前繳出超越2024全年度表現，更成為全球首個貿易順差突破1兆美元大關的國家。（路透）

中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？

2025-12-08 02:50

超人氣

更多 >
柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生
華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛

華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛
停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？

停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？
川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位

川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位
騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元