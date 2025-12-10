委內瑞拉馬杜洛「若倒台」美備妥多項因應方案

委內瑞拉總統馬杜洛政權如遭推翻，白宮已擬定數個因應方案。(歐新社)

有線電視新聞網(CNN)9日報導，美國連續數月在加勒比海擴大軍事壓力之後，川普 政府目前正在草擬因應計畫，為委內瑞拉 強人總統馬杜洛(Nicolas Maduro)萬一遭到推翻預做準備。消息人士說，白宮 內部悄悄擬定馬杜洛下台後的因應方案，並且避免走漏消息。

知情人士說，因應計畫包括如果馬杜洛願意主動下台，委內瑞拉政權真空將如何填補的多個選項；馬杜洛可能是在協商談判後同意下台，或者在美軍襲擊委國內部目標之後被迫下台。

CNN先前報導，川普總統尚未決定如何處理跟馬杜洛之間的對峙僵局，至於美國是否應該跟委國發生正面軍事衝突或以秘密行動推翻馬杜洛，川普政府內部意見明顯分歧；雖然川普多次揚言不惜對委內瑞拉升高軍事行動層級，包括展開地面攻擊，但兩名資深官員說，美國無意介入委內瑞拉內部。

川普在9日刊登的Politico新聞網站專訪中說，不想透露要用哪些手段讓馬杜洛下台，不過馬杜洛繼續執政的「日子已經不多了」。川普並未排除美國直接參與委內瑞拉政權改變，白宮正在研擬的方案也為川普保留選項。

一名資深官員說，聯邦政府的職責就是要備妥方案A、方案B與方案C，如果幕僚沒有準備好足以因應各種潛在後果的一系列選項，川普就不會做出威脅。

另一名消息人士說，因應方案是由白宮國土安全委員會(Homeland Security Council)草擬且嚴格保密，委員會主持人是白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)，米勒最近幾個月在委內瑞拉相關事務上與國務卿兼代理國家安全顧問魯比歐(Marco Rubio)密切合作。

知情人士說，委內瑞拉反對派勢力過去這段期間一直在規畫馬杜洛下台後的「第100個小時」與「第100天」因應計畫，計畫內容已分享給川普政府的相關機構。