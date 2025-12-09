川普：歐洲衰弱 烏克蘭須把握止損

我的頻道

中央社華盛頓9日綜合外電報導
美國總統川普。美聯社

川普總統在8日刊出的一項專訪表示歐洲很虛弱、各國正「衰敗」，並說俄羅斯畢竟量體遠大於烏克蘭，終將贏得戰爭，並呼籲烏克蘭總統澤倫斯基把握「止損」。

白宮上周發布新版美國國家安全戰略(NSS)，除指歐洲文明步向衰落、歐洲領袖對結束俄烏戰爭的方式「抱不切實際期待」，還批評歐洲各國政府壓制言論自由、放任移民大舉湧入。而川普接受政治新聞網Politico專訪內容，無疑讓美、歐跨大西洋關係雪上加霜。

川普接受Politico專訪時，以「一群正由軟弱者領導的國家」抨擊歐洲，貶抑這些傳統美國盟友們無法控制移民、無法終結俄烏戰爭，還暗示他將支持擁有一致願景理念的歐洲政治人物。

川普表示，拒絕美國停火方案的澤倫斯基得「認真加把勁」，開始「接受一些事」。他說澤倫斯基的軍隊正在輸掉戰爭，暗示現在是時候澤倫斯基該在停火談判作出妥協。

紐約時報指出，這篇專訪刊出前一天，英、法、德三國領袖在倫敦與澤倫斯基會面，表達對烏克蘭的支持並討論替代停火方案。會後澤倫斯基重申，烏克蘭拒絕割讓領土給俄羅斯的立場不會動搖。

川普指控澤倫斯基根本沒看美方新版本的和平草案，「他要是看一下就好了。你們也知道，有很多人正在喪命。如果他能看一下，就會覺得頗受用」。

川普還表明俄羅斯勝利已無可避免，他說「俄羅斯穩占上風，且一直如此。他們大得多，也強得多」並表示雖很敬佩烏克蘭的勇氣，「但到了某個時點，量體會決定勝負」。

華爾街日報指出，澤倫斯基8日稍早表示，雖面臨美方壓力，仍不願向俄羅斯割地。

澤倫斯基說：「我們能獲得的最強保障來自美國。」還說這些保障不應是「空洞承諾，而必須具法律約束力，得經美國國會表決通過」。烏克蘭與歐洲相關國家的國安顧問已共同擬定另一版本的提案，現準備提交美方。

華盛頓郵報指出，美國新版國安戰略痛批歐洲，令歐洲官員感到憤怒與沮喪。川普致力在對俄國有利條件下終結戰爭，加上歐盟5日以違反數位規範為由，宣布對馬斯克旗下的X平台開罰1.4億美元，美歐關係堪稱川普今年回任以來的冰點。

歐盟理事會(European Council)主席柯斯塔(Antonio Costa)表示，歐洲與美國「必須以盟友的方式行事」，呼籲川普拿出「尊重」。

他在愛爾蘭的一場記者會上說：「我們尊重美國人的選擇，他們也須尊重我們公民的民主選擇。盟友之間的行事方式就應如此。」

川普 澤倫斯基 烏克蘭

