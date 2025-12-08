川普：澤倫斯基不認真看待俄烏和平提案 我有些失望

我的頻道

中央社／華盛頓7日即時報導
美國總統川普(右)在紐約聯合國大會場邊會晤烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)
美國總統川普(右)在紐約聯合國大會場邊會晤烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)

美國總統川普7日表示，他對烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）未認真看待結束俄烏戰爭的計畫，感到「有點失望」。

川普在甘迺迪中心榮譽獎（Kennedy Center Honors）的紅毯上被問及此事時告訴記者：「我們一直有在跟普亭（Vladimir Putin）總統談，也有跟包括澤倫斯基總統在內的烏克蘭領袖談。我必須說，我有點失望，因為截至幾小時前，澤倫斯基總統都還沒有讀過那份提案。」

川普補充說：「我相信俄羅斯方面對此沒問題，但我不確定澤倫斯基是否沒問題。他的人民喜歡這個提案，但他還沒準備好。」

中央社引述法新社報導，美國與包括澤倫斯基在內的烏克蘭官員進行了數日的談判，相關磋商已於6日結束，但並未取得明顯突破，不過澤倫斯基承諾，為實現「真正的和平」進行進一步會談。

美國特使威科夫（Steve Witkoff）和庫許納（Jared Kushner）先前於克里姆林宮會見俄羅斯總統普亭，莫斯科方面拒絕了美方提案的部分內容。

美國的這份計畫自上個月首次曝光以來已歷經數次草案修改，期間曾因被批評對2022年2月入侵烏克蘭的俄羅斯過於寬容而引發爭議。

據美聯社報導，川普自從再次入主白宮以來便堅稱這場戰爭是在浪費美國納稅人的錢，與澤倫斯基的關係亦時好時壞。川普還一再敦促烏克蘭割讓土地給俄羅斯，以結束這場他稱已造成太多生命損失、且持續近4年的衝突。

澤倫斯基6日表示，他與在佛羅里達州參與烏克蘭代表團會談的美國官員進行了「建設性對話」。他說，參與會談的美國及烏克蘭官員已透過電話向他更新情況。

澤倫斯基在社群媒體上寫道：「烏克蘭決心繼續本著誠意與美方合作，以真正實現和平。」

在川普批評澤倫斯基之際，俄羅斯塔斯社（TASS）刊出克里姆林宮發言人的評論，表示俄國7日對川普政府新的國家安全戰略表示歡迎。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）指出，這份闡明川普政府核心外交政策利益的更新版戰略文件，與莫斯科的願景大致相符。

他說：「文件中有反對對抗、支持對話及建立良好關係的聲明。」他並補充說，俄羅斯希望這將有助於「與華府在烏克蘭問題上進行進一步建設性合作」。

