中日爭議 川普政府曾承諾力挺日本 結果僅發1貼文令東京挫敗

編譯盧思綸／即時報導
日本首相高市早苗（右）10月28日與美國總統川普（左）在東京舉行雙邊會談。(路透)
金融時報報導，日本與中國持續處於僵局，美國川普政府一度應日方要求，同意發表強而有力的聲明，更公開表態支持東京，最後卻只換來美國國務院一則社群貼文聲援，白宮依舊保持沉默，令東京深感挫敗。

日相高市早苗上月拋出「台灣有事」言論，引爆中國不滿而陸續祭出經濟施壓，期間美國駐日大使葛拉斯多次發文力挺日本，但幾乎沒有來自川普政府或國務院直接、公開的聲援。多位前任及現任美國與日本官員透露，東京認為美國官員並未給予日本足夠支持。

根據知情人士，日本駐美大使山田重夫一度敦促美方公開表示支持，美國官員隨後告訴東京可能發表一份強而有力的聲明，不過最後似乎只有國務院副發言人在X的一篇美日官員通話紀要，這令日方感到失望。

美國副國務卿藍道（Christopher Landau）3日與日本外務省事務次官船越健裕（Takehiro Funakoshi）通話，重申對盟友的承諾，但紀要聲明稿並未提及中日的「台灣有事」說法爭端。

前白宮日本事務資深官員、現為策略諮詢公司亞洲集團顧問的強斯東（Christopher Johnstone）表示，這是日本首相在台海突發狀況中、關於日本對美義務做出的最明確表態。撇除是否該公開做出這番宣示，華府本應表示出歡迎，但除了美國駐日大使館的訊息外，華府大致保持沉默。

金融時報引述一名日本官員稱，東京不認為美國對盟友承諾有所動搖，但補充說，東京對美國高層缺乏公開聲援「深深感到失望」。

曾任白宮國安會中國事務主任的韋德寧（Dennis Wilder）分析，「白宮與國務院未公開支持高市早苗，這點令人困惑，也必然讓東京與台北都感到不安。」

