國家安全戰略暗示歐洲文明衰退 反映川普世界觀

編譯茅毅／綜合報導
川普政府公布新版國家安全戰略，強調美國優先，文件內容對歐洲國家有不少批評。（美聯社）
川普政府4日公布第二任的國家安全戰略。美國政治新聞網站Politico同日報導說，這份文件罕見正式說明他的外交政策世界觀，除了在提到歐洲時用若干措辭嚴苛的文字，暗示歐洲處於文明衰退，對中東及非洲的關注也相對較少。

該文件不尋常地側重西半球，主要讓西半球扮演保護美國本土的角色，並載明邊界安全是美國國安的首要要素。該文件寫道，美國必須在西半球「超群出眾」，這是美國安全及繁榮的前提和條件，這讓美國得以在必要時於該地區內獨斷專行。該文件並指出，美國結盟的條款和對外提供各種援助的條款，都是川普對19世紀美國前總統門羅提出的「門羅主義」的推論，即「川普推論」的一環。

該文件也提到，美國要向西半球大幅部署更多軍事能力，並採取諸多旨在減少移民入境美國的措施，例如部署「更適當」的美國海岸防衛隊及海軍控制海上航道，力爭在美國國內建立更強大的工業基地，在歐洲等地推廣「西方認同」。

美聯社報導，該文件勢必引起歐洲國家不愉快。

該文件花頗多的篇幅在拉美、加勒比海及美國其他鄰國上，這和過去的美國政府有所不同。過去的美國政府往往優先考慮其他地區與其他主題，例如如何因應俄羅斯及中國等主要大國的挑戰或反恐。

川普第二任的上述戰略暗示，他目前在西半球的軍力集結，並非一時現象，像美軍對其指控為「販毒船」的船舶鎖定攻擊，甚至因此施壓委內瑞拉總統馬杜洛自己下台。

川普 委內瑞拉 國家安全戰略

