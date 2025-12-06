美防部批准AUKUS安全協議 澳洲15年內將買3艘核潛艦

國防部完成對AUKUS的檢討，澳洲將在15年內購買美國三艘核潛艦。（路透）

美國國防部 5日表示，已批准與英國和澳洲 的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS ）安全協議，內容包括坎培拉當局將在15年內採購至少三艘維吉尼亞級核動力潛艦。

五角大廈發言人帕尼爾（Sean Parnell）在聲明中指出，國防部完成為期五個月的檢討，最終支持AUKUS協議，並認定這項協議「符合川普總統的美國優先施政方針」。

他說：「依循川普總統關於AUKUS應『全速推進』的指示，這次檢討也找出讓AUKUS建立在最堅實基礎上的機會。」

中央社報導，聯邦眾院軍事委員會海上力量和兵力投射小組委員會民主黨首席議員、聯邦眾議員柯特尼（Joe Courtney）表示，檢討的完成確保了AUKUS「架構與我國國家安全利益一致」。

他說：「值得注意的是，2021年的AUKUS協議已經歷三個國家的三次政權更替，至今仍然穩固存在。」

柯特尼是美國國會中AUKUS的積極擁護者，他所代表的康乃狄克州選區，是美國主要潛艦製造設施的所在地。

法新社報導，川普政府今年稍早曾表示，正在檢討前總統拜登任內於2021年簽署的核動力攻擊潛艦協議。

AUKUS協議目的在讓澳洲配備一支最先進的美製潛艦艦隊，並將為開發一系列作戰技術提供合作。

這些潛艦的銷售將自2032年開始，是澳洲提升太平洋地區長程打擊能力的戰略核心，特別是針對中國。

未來30年內，這項交易可能使坎培拉當局花費高達2350億美元，其中包括未來自行建造軍艦的技術。

澳洲國防工業部長康洛伊（Pat Conroy）表示，他樂見美國的檢討確認了AUKUS「正全速推進」。他說：「我們將建設性地回應相關發現與建議，力求讓AUKUS進一步完善。」

另據澳媒報導，一支火力強大的中國海軍艦隊近日罕見現身西太平洋的菲律賓海，引發專家推測可能再度環澳航行。該艦隊已進入澳洲北部海域，澳洲國防軍正在密切監視其動向。中國國防部5日回應稱，組織遠海訓練，不針對特定國家。

海事情報機構Starboard Maritime Intelligence周二在X平台披露衛星影像指出，已在菲律賓海追蹤到一支中國海軍特遣艦隊，位於菲律賓以東約260海里處，包括一艘075型兩棲攻擊艦、一艘052D型驅逐艦、一艘 054A型護衛艦和一艘903A型補給艦，形容「這是一次重要的力量投射」。